Doornbos: "Red Bull, Perez'in gelişiyle beraber artık Mercedes'in 'oyuncağı' olmayacak"

Red Bull, son iki yılda Pierre Gasly ve Alex Albon'dan istediği verimi alamamasının ardından yeni sezon için Sergio Perez ile anlaştı.

Mercedes, son yıllarda stratejik anlamda Red Bull'a büyük üstünlük kurmuştu ve şimdi Red Bull'un elinde yarış temposu anlamında son derece iyi olan iki sürücü olacak.

Eski F1 pilotu Robert Doornbos, Motorsport.com'a verdiği demeçte bunun Red Bull'un işini kolaylaştıracağını söyledi.

Eski Red Bull pilotu, "Perez ile beraber durum Red Bull için tamamen farklı olacak. Sıralama turlarında Sergio'nun sıralama turlarında güçlü bir isim olduğunu düşünmüyorum. Ancak farklı takımlardaki on yıllık tecrübesiyle beraber, pazar günü zirveye ulaşma konusundaki yeteneğini geliştirmiş durumda. Red Bull'un aradığı şey de tam olarak buydu. Bu sayede Mercedes'in oyuncağı olmak yerine Mercedes'le oynayabilecekler."

"Yani farkı hissedeceksiniz, stratejik olarak daha iyi olacaklar. Öte yandan, Sergio takıma gelebilir ve 'Aman Tanrım, bu şeyi kontrol etmek çok zor!" diyebilir. Bunu daha önce burada yarışan isimler yaşamıştı. Ancak böyle bir durumla karşı karşıya olsa bile deneyimine güvenebilir ve aracı çok hızlı bir şekilde kendi lehine çevirebilir. Bu yüzden ondan çok şey bekliyorum.”

"Verstappen'in arkasında kalmayı böyle kabul etmeyecek ve bence bu da oldukça iyi bir şey. Bir sporcunun zirveye ulaşması için bencil olması gerekir. Perez ve Verstappen'in sezon başında iki veya üç güçlü hafta sonu olursa, o zaman Red Bull, birinci ve ikinci sürücüye sahip olduğunu söyleyen son takım olacak. Birbirleriyle savaşmalarına izin olacak ve tabii ki bunu birbirlerine dokunmadan yapacaklar."

"Perez elbette Verstappen etkisi altına girecek. Red Bull Racing demek Max Verstappen demek. Bu yüzden Perez çok cesurca davrandı. Aynı zamanda geri çeviremediği bir fırsattı."

"Ancak ikinci sürücü olduğu netleştiğinde, Perez'in bu role tam olarak uyacağını ve önceliğinin Red Bull'un takımlar şampiyonluğunu kazanması olacağını düşünüyorum ya da umuyorum. Ancak bu, sadece her şey netleştiğinde olacak. O, bunu kabullenecek kadar olgun." dedi.