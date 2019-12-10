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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

"Red Bull, Mercedes'e her zamankinden daha yakın"

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"Red Bull, Mercedes'e her zamankinden daha yakın"
Ekleyen:
, Journalist
10 Ara 2019 16:15

Eski F1 pilotu Robert Doornbos, Red Bull'un Mercedes'e her zamankinden daha yakın olduğunu ve 2020'de şampiyonluk için yarışabileceğini düşünüyor.

Red Bull, bu yıl Honda güç ünitesi ile üç yarış kazanmayı başardı ve sezon boyunca önemli bir ilerleme kaydetti.

Ferrari gibi, sadece beli pistlerde baskın olmalarına rağmen genel olarak Mercedes'e yakın bir görüntü çizdiler ancak bu, Lewis Hamilton'ın altıncı şampiyonluğuna ya da Mercedes'in art arda altıncı takımlar şampiyonluğuna engel olmak için yeterli değildi.

Doornbos, "Doğruyu söylemek gerekirse Mercedes baskın olmaya devam edebiliyor. Sezon bu şekilde bitiyorsa ve eğer Ferrari, Red Bull ya da Mercedes'in baskınlığını sona erdirmek isteyen herhangi bir takımsanız, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyasınız demektir."

"Ferrari'nin gerçekten çok çalışması gerekiyor. Zaten Mattia Binotto bile takımın yapması gereken çok fazla iş olduğunu kabul etti. Red Bull'un o noktaya ulaşmak için kışın birkaç adım daha atması gerekiyor. Durum pistten piste değişiyor. Araçlar her pistte farklı."

"Bana sorarsanız eğer Mercedes'i 2020'de zorlayacak bir takım varsa bunun Red Bull olabileceğini düşünüyorum çünkü Red Bull, her zamankinden daha yakın."

"Ferrari'nin çok fazla şey yapması gerekiyor çünkü takımın şasi ve motor tarafında bazı değişiklikler yapması gerekiyor."

"Diğerlerine gelirsek, McLaren ve Renault büyük adımlar atıyorlar. Bu yıl yaklaşık bir saniye buldular. Bu yüzden kış aylarında aynı formu sürdürebilirlerse, podyum savaşına katılabilirler."

"Red Bull ve Mercedes birbirine çok yakın ve arkalarında Ferrari var. Belki McLaren da orada olabilir. Tüm bunlar için yüz günden fazla bekleyecek olmak üzüntü verici." şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Robert Doornbos
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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