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Formula 1 / Son dakika

Doornbos: "Red Bull, 2021'de daha iyi başlamalı"

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Doornbos: "Red Bull, 2021'de daha iyi başlamalı"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu ve yorumcu Robert Doornbos, kağıt üzerinde Red Bull'un son yıllara kıyasla yeni yıla daha iyi başlaması gerektiğini düşünüyor.

Daha önce Red Bull ile F1'de yer alan Hollandalı yorumcu Robert Doornbos, kurallardaki istikrarın ve Sergio Perez'in gelişinin Red Bull Racing'e yardım edeceğini tahmin ediyor.

Doornbos, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Mercedes elbette bu yılın aracını oldukça erken bir noktada geliştirmeye başladı, ancak Red Bull da bu kez doğru zamanda başlayabildi, çünkü takımlar şampiyonası rahat şekilde ikinci bitirdiler,"

"Ayrıca şasi çok farklı olmayacak. Bu sezon, geçen yıl sahip oldukları şasiyi biraz daha geliştirerek kullanacaklar. Buna ek olarak şimdi çok güçlü bir ikinci pilota sahipler ve bu da Lewis Hamilton için işi biraz zorlaştırabilir. Bu yüzden Mercedes'in sezona o kadar da rahat başlamasını beklemiyorum. Yine de elbette favori olmaya devam ediyorlar."

"Geçen yılki araç biraz daha dayanıklı olsaydı, Max o yıl şampiyonluk mücadelesinde olurdu. Her şey araçtan ve motordan ne kadar performans alabileceklerine ve bunun da dayanıklılığı nasıl etkileyeceğine bağlı. Mercedes'e bir bakın: inanılmaz derecede hızlı ama bir tank kadar dayanıklılar. Red Bull ve Honda'nın buna da odaklanmaları gerekecek. İşbirliğini zirvede tamamlamak istiyorlar ve bu nedenle performanstaki farkı olabildiğince kapatmaya çalışıyorlar."

"Bu yılın en büyük avantajı, kuralların COVID-19 nedeniyle minimum düzeyde değiştirilmiş olması ve var olan değişikliklerin de zaman içinde duyurulmuş olması. Geçmişteki en büyük sorun, yapılan kural değişikliklerin her zaman oldukça önemli olmasıydı. Genellikle araç piste çıktığı zaman rüzgar tüneli ile pist üstündeki korelasyon doğru olmuyordu. Geçen yıl Red Bull'un en güçlü noktalarından biri olması gereken aerodinamik performans anlamında sorunlar yaşadılar. Sonuç olarak, yılın ilk yarışlarında -çoğu zaman- birkaç şeyin düzeltilmesi gerekiyordu."

"Şimdi bunu biliyorlar, çünkü çok fazla araştırma yapıldı. Bu alanda ödevlerini daha iyi yapmak zorundalar, çünkü bundan bıktılar. İşlerin  gerçekten daha iyi olup olmadığını yakında göreceğiz. Ancak verileri bozan şeyleri bulduklarını biliyorum. Red Bull bu sorunu gerçekten düzeltebilirse, takım için gerçekten iyi olabilir. 2021, kâğıt üzerinde Red Bull'un şimdiye kadarki en iyi sezon başlangıcı olabilir." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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