Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Las Vegas'taki Formula 1 yarışının son turu Sergio Perez için acı verici geçti. Meksikalı pilot, tıpkı Brezilya'da olduğu gibi Las Vegas'ta da son turda pozisyon kaybetti ve her iki seferde de yeterli savunma yapmıyor gibi görünüyordu.

Motorsport.com'a konuşan Robert Doornbos, bu konuda şöyle diyor: "Kelimenin tam anlamıyla podyumda olduğunu sandı. 'İşte başardım, takım duble yaptı' diye düşünüyordu."

Yarışın son aşamalarında Perez, Charles Leclerc'in Ferrari'sine karşı yerini korumaya çalışsa da işler iyi gitmedi.

Red Bull'dan takım arkadaşı Max Verstappen'in yardımı bile işe yaramadı.

"Takım radyosundan birlikte çalışıp çalışmayacakları konuşuldu, ki bu Max'in hava koridorunu Perez'e verdiği anlamına geliyor."

"Hava koridoru için DRS mesafesinde olmanız gerekmiyor çünkü hava koridoru bunun dışında da gayet iyi işliyor."

"Hal böyle olunca içeriyi savunmanız ve Leclerc'e, burnunu araya sokma fırsatı vermemeniz gerekiyor."

"Fakat o bunun tersini yaptı ve şimdi bu konuda canı sıkkın olmalı, bundan kaçış yok."

"Takım da ikinciliği bu kadar kolay hediye ettiğiniz için size minnettar olmaz."

Perez'in artık cadde pistlerinde üstünlüğü kalmadığını da söyleyen Doornbos, "Artık bu tür pistlerde ezici bir güce sahip olmadığını görüyorsunuz." dedi.