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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Doornbos: "Mercedes'in her yarışta yeni motora geçmesi akıllıca olmaz"

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Robert Doornbos'a göre Mercedes, kalan üç yarışın her birinde yeni bir motora geçip ceza almayı seçebilir. Ancak bunu yapmalarının "çok riskli" olacağını düşünüyor.

Doornbos: "Mercedes'in her yarışta yeni motora geçmesi akıllıca olmaz"

Brezilya Grand Prix'sinde güç ünitesini değiştirmek, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a pek de pahalıya patlamadı. 

İngiliz pilot, pazar günkü yarışa 10. sıradan başlamasına rağmen, Max Verstappen'i geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hamilton normalde sadece beş sıra grid cezası almıştı ancak diskalifiye edilip sprint yarışına son sıradan başladı ve beşinci oldu. Bu yüzden de pazar günkü yarışa 10. başladı.

Fakat Hamilton, hafta sonunun tüm seanslarında Helmut Marko'nun deyimiyle "roket gibiydi" ve altıncı başlasaydı, muhtemelen çok daha rahat bir zafer alacaktı.

Genel görüş Mercedes'in yeni bir motoru ilk kullandığı çok hızlı olduğu, sonrasında da ise yavaş yavaş tempo kaybettiği yönünde. Hal böyle olunca, Brezilya performanslarından sonra, kalan yarışların tamamında aynı yol izlenebilir.

Eski Formula 1 sürücüsü Robert Doornbos da böyle düşünenlerden birisi. Fakat bunun çok riskli olacağını düşünüyor.

Doornbos, TopGear'daki köşe yazısında şunları söyledi: "Mercedes motorları, altı yıldır tartışma konusu değildi, çünkü 2014'te hibrit motorların gelmesinden bu yana en baskın motor oldular. Fakat durum, bu yıl değişti. Pek çok içten yanmalı motor değiştirmek zorunda kaldılar."

"Performansı, dayanıklılığın önüne koyuyor gibi görünüyorlar. Bu, kullanıldığı ilk ve ikinci hafta sonlarında motordan çok fazla güç aldıkları anlamına geliyor. Ondan sonra güç düşüyor."

"Yani güç hızla düşüyor, ancak diğer yandan, ilk hafta sonu delicesine iyi oluyorlar."

"Peki bunu (motor değişikliğini) her hafta sonu yapabilirler mi? Bunu yaptıkları zaman orta grubun yoğun trafiğinde oluyorsunuz ve ayrıca yoğun trafikte, aracınızı sağlam tutmanız gerekiyor."

"O orta grupta her zaman birinci veya ikinci başlamaktan daha fazla risk oluyor. Çünkü arkanızda ve önünüzde araçlar oluyor."

"O gruptan sürücülerin de kaybedecek daha az şeyi oluyor. Bu yüzden orta grupta, ön gruba kıyasla daha fazla parça uçuşuyor." dedi.

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