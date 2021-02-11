Doornbos, Mercedes ve Hamilton'ın tek yıllık sözleşmesini "dikkat çekici" buluyor

Eski Red Bull ve Minardi pilotu, bu sıra dışı konu hakkında Motorsport.com’a konuştu. Doornbos, “Bu kadar uzun sürmesi özel bir durum. Fakat emin olabilirsiniz ki iyi bir anlaşma olması gerekiyordu çünkü Mercedes çoktan bu senenin aracını üretme yoluna girmişti.”

“Dolayısıyla çok dar bir monokokla kalıyorsunuz ve bunu bir gecede düzeltemezsiniz.”

“Bunu farklı ayakkabılarla ya da yeni bir pedal setiyle çözemezsiniz. Red Bull’daki yıllarımda bu ufak bir detaydı, fakat Mark Webber takıma katıldığında (o zaman griddeki en uzun pilottu), şasinin onun boyuna göre tasarlanması gerekti.” dedi.

Yani Russell’ı o noktadan sonra takıma katma fikri Mercedes için pek olası bir durum değilmiş. Fakat yine de imzaların atılması normalden uzun sürdü.

Ziggo Sports analisti Hamilton’a Verstappen’e karşı bir veto hakkı verilmesi ihtimalini de mantıklı bulmuyor. Doornbas şu sözleri kullandı: “Verstappen maddesi konusuna pek inanmıyorum. Daha çok finansal bir mevzu olduğunu düşünüyorum. Daimler para kaybetmek istemeyecektir, ne de olsa otomotiv endüstrisi kötü bir darbe aldı. Fakat bu durum, Hamilton’ın maaş isteğiyle örtüşmedi. Ve Hamilton da buna karşılık olarak sözleşmeye bir 3 yıl daha ekletmeyi ve bunun için en iyi ücreti kazanmayı istemiştir. Fakat Daimler buna da muhtemelen: ‘Bu kadar uzun bir anlaşma yapmayacağız.’ cevabını vermiştir.”

“INEOS Hamilton’ın sözleşmesinin bir kısmını ödemeyi göze almış olabilir çünkü 7 kez dünya şampiyonu olan biriyle çalışmayı garantilemiş oluyorsunuz ve yeni bir hissedar olarak, ‘tüm zamanların en iyi sürücüsünün’ yarattığı havadan faydalanmak istemiş olabilirler.”

“Lewis’in aklındakileri bilemem, kimse de bilemez; fakat 7 dünya şampiyonluğu var ve 8.si de ufukta. Ve halen bundan zevk alıyor gibi görünüyor. Fakat öte yandan geçen sene Romain Grosjean’ın başına gelenlerden sonra hayatlarıyla oynadıklarını hepimiz gördük. Üstelik başka tutkularının da olacağından eminim, Nico Rosberg durumunda olduğu gibi aniden başka şeyler yapmaya karar verebilir.”

“Mercedes’in kafasınıda da Russell için kapıyı açık bırakmaları gerektiği fikri yer ediniyor olabilir. Gerçekten bunun Mercedes’te yeni fikirlere yol açtığını düşünüyorum.”

“Elbette Russell da araçla çok iyi bir performans çıkardı. Hamilton gibi 7 kez dünya şampiyonu olabileceğini söylemiyorum fakat kesinlikle görüşmelerde bir etkisi olmuştur.”

“Her iki tarafın da bazı tavizler vermesi gerekiyordu fakat günün sonunda Mercedes diretti ve Hamilton istediği her şeyi alamadı. Hamilton’ın daha uzun süreli bir sözleşme imzalamak istediğini ve bu noktada taviz vermesi gerektiğini düşünüyorum.”

“2022’de yeni teknik regülasyonlar devreye girince araçların büyük oranda değişeceği doğru ve Lewis’in kristal bir küresi yok, yani o dönem hangi takımın en iyisi olacağını öngöremez. Fakat Hamilton nereye gitmeli? Ferrari’de koltuk yok. Yani bence sözleşmenin uzunluğu konusunda bir taviz vermek zorunda kaldı.”

Doornbos, 2021’de Red Bull Mercedes’e karşı şampiyonluk yolunda iyi bir mücadele ortaya koyamazsa; 10 kez GP galibi Max Verstappen’in, 2023’te sonlanacak sözleşmesinden önce erken davranarak Mercedes’e geçebileceğini de düşünüyor.

Doornbos, “Her şey Max’ın geçireceği seneye bağlı. Mercedes bunun farkında ve Red Bull da öyle. Max Ferrari’ye gitmeyecektir fakat Mercedes tabii ki cazip bir seçenek olacaktır. Red Bull Honda’yla birlikte, Verstappen’in sözleşmesini tamamlaması için tüm imkanlarını seferber edecektir.” dedi.