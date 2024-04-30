Doornbos: "Leclerc şampiyon olmak için fazla nazik"
Hollandalı eski Formula 1 pilotu Robert Doornbos, Charles Leclerc'in kişiliğinin şampiyonluk yolunda kendisi için büyük bir engel olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Ferrari
2024 sezonu kısa bir süre önce başladı ama pek çok kişi şimdiden Lewis Hamilton'ın Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı olacağı 2025 yılında Ferrari'de nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.
Fakat bazıları Monakolu pilotun, yedi kez dünya şampiyonu pilotla sorun yaşayacağını düşünüyor.
Minardi ve Red Bull için toplam 11 yarışa katılan Robert Doornbos, Ziggo Sport'a verdiği demeçte Leclerc'in kişiliğinin Hamilton'a karşı mücadele etmek ya da şampiyon olmak için büyük bir engel teşkil ettiğini düşünüyor.
Doornbos, "Charles Leclerc Formula 1 dünya şampiyonu olmak için fazla nazik."
"Charles, Hamilton ya da Verstappen gibi bir şampiyonun yapabileceklerini yapamaz."
"Diyelim ki Ferrari gelecek yıl en iyi araca sahip. O noktada Hamilton onu yiyip bitirir."
"Leclerc hata yaptığında ya da mühendislerle uğraşması gerektiğinde işe yarayacak o dayanıklılığa sahip değil." dedi.
Doornbos bunu söyleyen ilk kişi değil; Nico Rosberg geçen yılki İtalya Grand Prix'sinin ardından aynı şeyi söylemişti.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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