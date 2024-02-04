Doornbos: "Ferrari yeni dönemde avantaj yakalayabilir"

Ferrari, 2024 sonrası için Lewis Hamilton ile anlaşarak, şampiyonluğu ne kadar istediğini açıkça belli etmiş durumda.

Ferrari'nin yeni kurallara geçiş yapılacağı 2025 yılından sonra iyi bir motor üretmesi halinde, bu döneme damgasını vurması gayet mümkün.

Eski F1 pilotu Robert Doornbos'un bu konudaki görüşü de benzer.

Doornbos, "Lewis, tıpkı efsanevi Michael Schumacher gibi yedi kez dünya şampiyonu olduğu için bu çok büyük bir adım."

"Schumacher'in 1996'da başarılı şekilde takım değiştirdiği ve daha fazla şampiyonluk kazandığı bir sır değil. Hamilton Alman pilotun izinden gitmeyi hayal edecektir." dedi.

Schumacher 1994 ve 1995 yıllarında Benetton'da iki dünya şampiyonluğu kazandıktan sonra Ferrari'de beş şampiyonluk daha aldı.

Doornbos, Hamilton'ın seçiminin Mercedes'in hayal kırıklığı yaratan performansına dayanabileceğini de belirtiyor.

"Mercedes'in kendisine sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanması için gerekli aracı veremeyeceğini de düşünüyor olabilir."

"Hamilton 2022 ve 2023'te tek bir yarış bile kazanamadı ve Mercedes'in 2024'te konsept değiştirmesi ve muhtemelen Red Bull'u yakalamak için yeni bir gelişim yarışına girmesi bekleniyor."

"2025 sezonu aynı zamanda hem aerodinamik hem de motor açısından mevcut düzenlemelerin sonu olacak."

"Ferrari, 2026'daki yeni düzenlemelerle birlikte avantajı ele geçirebilir."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu bir kumar olsa da, dünya şampiyonu olsun ya da olmasın her pilot bir gün o ikonik kırmızı rengi giyip kırmızı araçla zafere ulaşmayı hayal eder."

"Ferrari'nin Kimi Räikkönen'in dünya şampiyonluğundan bu yana dünya şampiyonu olmadığını unutmayın. Yeni en büyük başarılar için hazırlar."

"Geçmişte Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi büyük isimler takım değiştirerek Ferrari'ye şampiyonluk getirmeye çalıştılar ama büyük başarıyı yakalayamadılar."

"Lewis Hamilton bu kalıbı nasıl kıracağını biliyor mu? Her halükarda Lewis'in takım değiştirmesine tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum"

"2025 sezonu için de sabırsızlanıyorum ama önce 2024'e odaklanalım."