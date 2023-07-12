Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Red Bull, AlphaTauri sürücüsü Nyck de Vries ile sezon ortasında yollarını ayırdı ve sporun zorlu yüzünü bir kez daha herkese göstermiş oldu.

De Vries, takımla sadece 10 yarışa çıktı fakat bu süreçte gösterdiği performans, Red Bull'un patronlarını memnun etmek için yeterli olmadı.

Resmi açıklamaya göre sezonun kalan kısmında De Vries'in yerini Daniel Ricciardo alacak. Tüm bunlar De Vries'in F1 macerasının sona erdiğini işaret ediyor.

Robert Doornbos, De Vries'in spora dönüşünün zor olduğunu kabul eden isimlerden birisi.

Renze Talk Show'da konuşan eski Hollandalı sürücü, "Formula 1 motor sporlarının zirvesidir."

"Performans seviyesinin en yüksek olduğu yer burasıdır ve gerçekten zordur."

"Nyck'in kariyeri bitmedi ama bence Formula 1 defteri kapandı."

"Formula 1 her genç sürücünün çocukluk hayalidir ve öyle de olmaya devam edecek."

"Nyck ve ailesi bu noktaya gelmek için çok çalıştı... Fakat son yıllarda elde ettiği deneyimlerden ötürü kendisinden daha fazlası yapması bekleniyordu.

"Red Bull bu tür kararlarda her zaman sert davranıyor." dedi.

De Vries bu yıl Logan Sargeant ile birlikte puan alamayan iki sürücüden birisiydi.