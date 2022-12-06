Doohan'ın gelecek sezon için önceliği Formula 2

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren Alpine ile bağlarını sağlamlaştıran Doohan, Meksika ve Abu Dhabi GP'lerinde ilk antrenman seansında piste çıkmasının yanı sıra yine Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerinde de Alpine direksiyonuna geçti.

Oscar Piastri'nin takımdan ayrılmasının ardından rolü artan Doohan'ın gelecek sezon Alpine yedek ve test pilotu olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avustralyalı pilot, süper lisans sahibi olmasından ötürü bu görev için en makul aday.

Ancak yedek pilotluğun pek umrunda olmadığını söyleyen Doohan'ın önceliği Formula 2 şampiyonluğuna ulaşmak.

Speedcafe.com'a konuşan Doohan, "Dürüst olmak gerekirse, yedek pilot görevini üstlenip üstlenmemek benim için pek bir şey değiştirmeyecek, bana bir yardımı da dokunmayacak."

"Önceliğim tamamen Formula 2'ye odaklanmak. Tüm Formula 1 yarışlarına gelip garajda bulunabilirdim, ancak bunu yapmamak için birçok sebep var. En önemlisi karşınızda bir şans çıkma olasılığı epey düşük, Alpine'in 2014 veya 2015'ten bu yana bir yedek pilotla yarıştığını sanmıyorum."

"Birkaç sene içinde F2'ye biraz veya tamamen ara verip takıma odaklanabileceğim, garajda geçirdiğim zamandan tam olarak faydalanabileceğim ve takımdan alabileceğim her şeyi alabileceğim zamanlar gelecek."

Jack Doohan, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hâlâ 19 yaşındayım; alt serilerdeki kariyerimi bitirmiş değilim. İlk olarak kendime bir pozisyon bulmam gerekiyor."

"Son üç ya da dört yarış boyunca Alpine ile birlikte çalıştım, bu yüzden yedek pilotluk gibi bir rol üstlendim diyebiliriz.

"Tam zamanlı bir F1 pilotu olmak istiyorum, dolayısıyla garajda olmak her ne kadar güzel olsa da, sürüş yapmamak berbat bir şey."

"Bu yüzden gelecekte tam zamanlı bir sürücü olmak için önümüzdeki yıl mümkün olan her şeyi yapmak istiyorum."

"Öncelikle F2 şampiyonu olmam gerektiğine inanıyorum -ki her şey yolunda ve planlandığı gibi giderse bunu yapabileceğimize eminim."

"Eğer bir yıl beklemem gerekirse, bu benim için sorun olmaz çünkü Alpine'de bir koltuk için beklemekten ve onlarla birlikte büyümeye devam etmekten çok mutlu olurum."

"Eğer başka bir yerde yükselmek için fırsatım olursa bu da harika olurdu, ama bunun için daha çok zaman var." dedi.