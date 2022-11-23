Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn

Gasly, ​​​"Testler gerçekten iyi geçti ve pistte ilk kez bir Alpine aracını sürdüm. Aslında her şeyin sorunsuz gittiğini söylemeliyim."

"Adaptasyon başarılıydı ancak en başından itibaren kokpitte her şeyin farklı olduğunu gördüm. Koltuğun konumu, fren ve gaz pedalları, direksiyon vb. şeyler çok farklıydı. Değerlendireceğim çok şey vardı ama her şey yolunda gitti ve planlanan tüm programı tamamladım."

"Bir Alpine ile ilk sürüşümü yapmak çok duygusaldı. Henüz takım kıyafetleri yoktu ama kafamda 2023 sezonuna çoktan başlamıştım. Mümkün olduğunca erken hazırlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Mühendislerle aramda etkileşim anlamında yapılacak çok şey vardı. Daha yeni başladık fakat bunu şimdi yaptığımız için belli bir avantaj yakaladık."

"Aracın kesinlikle iyi olduğunu söylemeliyim ve bu cesaret verici. Yapılan işten memnunum. Kışın yapacak çok işimiz olduğu ortada fakat gelecek sezona hazırlanmak için yeterli zamanımız var." dedi.