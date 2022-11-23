Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Jack Doohan ve Pierre Gasly, Abu Dhabi testinde yaptıkları sürüşten memnun olduklarını söylediler.
Alpine'in genç yeteneği Jack Doohan, Abu Dhabi testinde ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonunda tam gün çalıştı ve 111 tur attı.
Günün ardından açıklamalarda bulunan Avustralyalı sürücü, testin kendisi için iyi geçtiğine vurgu yaptı.
Doohan, "Harika bir gündü, bu fırsat için Alpine'e minnettarım. Çok şey öğrendim, çok mesafe tamamladım ve gidişattan çok memnunum."
"Geçen hafta sadece bir saat süren antrenman seansında piste çıktım ve bugün tüm gün direksiyon başındaydım, bu çok ödüllendirici."
"Bu yıl için Alpine'e teşekkürler. Gelecek sezon sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğim."
"Şimdi tamamen Formula 2 testlerine konsantre olacağım. Yarın Abu Dhabi'de tekrar sürüş yapacağım." dedi.
Yeni takımıyla 130 tur atan Pierre Gasly de çok mutlu görünüyor.
Pierre Gasly, Alpine A522
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Gasly, "Testler gerçekten iyi geçti ve pistte ilk kez bir Alpine aracını sürdüm. Aslında her şeyin sorunsuz gittiğini söylemeliyim."
"Adaptasyon başarılıydı ancak en başından itibaren kokpitte her şeyin farklı olduğunu gördüm. Koltuğun konumu, fren ve gaz pedalları, direksiyon vb. şeyler çok farklıydı. Değerlendireceğim çok şey vardı ama her şey yolunda gitti ve planlanan tüm programı tamamladım."
"Bir Alpine ile ilk sürüşümü yapmak çok duygusaldı. Henüz takım kıyafetleri yoktu ama kafamda 2023 sezonuna çoktan başlamıştım. Mümkün olduğunca erken hazırlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum."
"Mühendislerle aramda etkileşim anlamında yapılacak çok şey vardı. Daha yeni başladık fakat bunu şimdi yaptığımız için belli bir avantaj yakaladık."
"Aracın kesinlikle iyi olduğunu söylemeliyim ve bu cesaret verici. Yapılan işten memnunum. Kışın yapacak çok işimiz olduğu ortada fakat gelecek sezona hazırlanmak için yeterli zamanımız var." dedi.
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