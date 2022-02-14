Doohan ve Caldwell, Alpine F1 Sürücüsü Akademisi'ne katıldı

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Motosiklet yarışlarının efsane ismi Mick Doohan'ın oğlu olan Jack Doohan, geçen sezon Trident ile FIA Formula 3 şampiyonasında ikinci olmuştu ve yeni sezonda Virtuosi Racing ile F2'de tam sezonda yarışacak.

Avustralyalı sürücü, geçen yıl F2 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Alpine F1 yedek pilotluğuna geçen Oscar Piastri'nin ayak izlerini takip etmiş olacak.

Caldwell ise geçen yıl sekizinci olduğu Formula 3 sezonunun ardından yeni sezon için Campos Racing'le Formula 2'ye geçecek.

Alpine Akademisi'ndeki diğer sürücüler, bir yıl daha bu akademide devam edecek olan Caio Collet ve Victor Martins olacak.

Brezilyalı sürücü Collet, geçen sezon F3'te dokuzuncu sırada yer almış ve MP Motorsport ile kontrat yenilemişti. Martins ise F3'teki ikinci sezonda bir galibiyet ve beş podyum alıp, yılı beşinci bitirdi. Bu yıl yine ART GP ile burada yer alacak.

3rd Position, Olli Caldwell, Prema Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Açıklama, Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'ın artık programın bir parçası olmadığını net şekilde ortaya koyuyor.

Zhou şimdi Alfa Romeo ile Formula 1'e adım atarken, Lundgaard da Rahal Letterman Lanigan Racing'le IndyCar'a katılacak.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Alpine Akademisi, Formula 1'de başarmak istediklerimizin son derece değerli bir parçası olmaya devam ediyor."

"Geçen yıl bugüne kadarki en başarılı sezondu ve programın 2016 yılında başlatılmasından bu yana giderek artan gücünü görmek benim için heyecan verici."

"2021'de programın mezunlarından Oscar, Formula 1 takımımıza resmi yedek pilot olarak katılıyor ve bu yıl hem Esteban hem de Fernando ile beraber takımımızda önemli bir rolü olacak."

"Ayrıca geçen yıl akademimizden mezun olanlardan iki tanesini daha görmek için Formula 1 padokuna ve IndyCar'a bakmamız gerekiyor, ki bu da sürücüleri önemli serilere hazırlama konusunda programın sahip olduğu gücü gösteriyor."

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Akademimiz için yüksek beklentilerimiz var."

"Formula 3'te tekrar yarışacak olan Caio ve Victor ile birlikte iki yeni sürücü Jack ve Olli'ye sahip olacağız. Her biri kendi kişiliğini ve yeteneğini ortaya koyuyor. Sürücülerimizin bu sezon hem bireysel hem de bir grup olarak nasıl geliştiğini görmek heyecan verici olacak." dedi.