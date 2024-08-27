Doohan, Spa'da yediği "vasat bir yemekten" sonra terfi aldığını öğrenmiş

Jack Doohan, Spa'da vasat bir akşam yemeğinden eve dönerken Alpine'den F1 koltuğu teklifi aldığını öğrendiğini söylüyor.

Alpine'in sürücü geliştirme programına 2022'de katılan Avustralyalı, heyecandan takımda kiminle konuştuğunu bile hatırlamadığını söylüyor.

“Ertesi günkü testlerimden önce, Pazartesi gecesi Spa'da küçük bir restoranda oldukça vasat bir akşam yemeğinden dönüyordum.”

“Otele dönerken bir telefon aldım, babam [Mick Doohan] yanımdaydı, performans koçum [Sergi Garcia] arkamdaydı ve gelecek yıl yarışacağım, sürücü olacağım haberini aldım.”

“Açıkçası, o noktada birkaç gün sonrasına kadar imza atmamıştım, bu yüzden çok mutluydum ancak kalem kağıda dökülene kadar hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bunun gerçekleştiğini anladığım ilk an buydu.” dedi.

Hattın diğer ucunda kimin olduğu sorulduğunda Doohan şunları ekledi: “Hatırlayamıyorum bile, o telefon görüşmesini yaptığım için çok mutluydum!”

Doohan, F1 gridindeki koltukların dolduğunu görürken zamanını beklemek zorunda kaldı ve kariyer seçeneklerini tartarken babasından tavsiye aldığını söyledi.

Jack Doohan, Alpine F1 Team Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Babasının ne kadar etkisi olduğu sorulduğunda Doohan şöyle yanıtlıyor: “Sanırım sadece zihinsel açıdan, kendimi nasıl idare ettiğim konusunda bana rehberlik etti.”

“Geleceğimin belli noktalarda benim kontrolüm dışında olduğunu bilmek zordu. Kendimi doğru şekilde konumlandırdığımdan emin olmak için beklediğim noktalar oldu. Kendisi bu konuda çok zengin bir deneyime sahipti ve bunu birçok kez çok başarılı bir şekilde yaptı.”

“Ben de bir sünger gibi davranıyor, alabildiğim tüm bilgileri içime çekmeye çalışıyordum. Ama aynı zamanda bunun benim için çok önemli bir zaman olduğunu, kendi başıma bir şeyler öğrenmem için de önemli bir zaman olduğunu biliyordu. Bu yüzden hem kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlamak hem de yapması gerekenleri yapmak açısından mükemmel bir denge oluşturdu.”

Daha önce A522 Formula 1 aracıyla Önceki Araçların Testi (TPC) etkinliklerinde yer alan Doohan, Alpine'in yedek sürücüsü olarak 2024 sezonunun geri kalanında da görevine devam edecek.

Simülatörde yoğun bir çalışma seansı sonrasında Hollanda GP'ye katılan Doohan, ekstra 1. Antrenman seanslarında piste çıkmak için her türlü fırsatı memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

“TPC beni hazırlama konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor, her ne kadar 2024 aracı olmasa da 2022 aracı, aynı düzenlemelerin aracı…”

“Açıkçası, küçük güncellemeler değiştirildi ve şu anda zorunlu 1. Antrenman seanslarımı tamamladım. Dolayısıyla bu noktadan sonra herhangi bir plan yok ama böyle bir şey olursa memnuniyetle karşılarım.”

“Bu noktada odak noktam yedek sürücü olarak rolümü yerine getirmek ve simülasyondaki zamanımı en üst düzeye çıkarmak çünkü şu anda kullandığımız aracı daha iyi hale getirmek için yaptığım her geliştirme, gelecek yıl kullanacağım 2025 aracını daha iyi hale getiriyor.”