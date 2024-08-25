Doohan: "Sainz'ı takip etmek, Alpine için çok kolay bir seçimdi"

Jack Doohan, F1'deki şansının Carlos Sainz'ın geleceğiyle ilgili vereceği karara bağlı olduğunu bilmenin “zor” olduğunu itiraf etti.

Avustralyalı pilot gelecek sezon Pierre Gasly ile birlikte çaylak sezonuna başlayacak, ancak yerini, Alpine'de olduğu gibi Stake (Audi) ve Williams'ta da bir numaralı seçenek olduğu anlaşılan Sainz’a kaptırma riskiyle karşı karşıyaydı.

Bu yılı Alpine'in yedek pilotu olarak geçiren genç pilot simülatörde sayısız saat geçirerek F1 hafta sonlarında takımın çalışmalarına yardımcı oldu ve kendisini bir sonraki adıma hazırlamak için bir test programından geçti.

Ancak, Sainz hala Fransız ekibi için bir seçenek olarak duruyordu ve bu, Doohan için bir fırsatın kaçabileceği anlamına geliyordu. 21 yaşındaki sürücü, İspanyol pilotun Williams'ı seçtiğini öğrendiğinde "çok sevindiğini" söyledi.

Carlos Sainz kalibresinde bir ismin koltuğa aday olmasının ne kadar sinir bozucu olduğunu sorduğunda ise Doohan, “Geleceğimin bir başkası ve bir başkasının kararı tarafından belirlendiğini bilmek kabul etmesi zor bir durum.”

“Bu çok kolay bir seçim. Herhangi bir orta sıra takımı; zengin deneyimi, yarış kazanma deneyimi ve getirdiği pazarlanabilirlik ile Carlos Sainz gibi birini alırdı.”

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

“Ancak Alpine ile geldiğimiz aşamada, alınacak doğru karar olduğuma ve bu yolculuğa çıkmak için doğru kişi olduğuma inanıyorum."

“Dolayısıyla, gitmek istediğimiz yere ulaşmamızı sağlamak için attığımız adımlara ve yaptığımız değişikliklere değer katmayı umuyorum.”

Alpine, Haziran ayındaki Kanada Grand Prix'si öncesinde Esteban Ocon'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Bunu yaparak, Monako'da takım arkadaşıyla ilk turda yaşadığı talihsizlikten önce bile artan spekülasyonları güçlendirdi.

İspanya Grand Prix'sinden sonra yarışa dahil olan Sainz denklemden çıkarılsa bile, Gasly'nin yanı sıra Valtteri Bottas, Zhou Guanyu ve aile dostu Mick Schumacher de dahil olmak üzere birkaç sürücü koltuk için çekişiyordu.

Geniş rekabet havuzuna rağmen Doohan koltuk için favori olmaya devam etti. Ancak bu koltuğun Avustralyalıya geçeceği kesin değildi, “zamanını beklemesi” gerektiğini ve diğerleri yarışırken bu sezon yarışamama riski olduğunu biliyordu.

Doohan, "Yılın ilk çeyreğinden sonra, bir rekabet olduğunu, kovalanacak bir tavşan olduğunu, bunun için mücadele edebileceğim bir olasılık olduğunu biliyordum."

"Kesin bir görev yoktu. Açıkçası hâlâ sözleşmesi olmayan birçok insan vardı ve çok şey oluyordu, bu yüzden çok sabırlı olmalı, zamanımı beklemeli ve gerçekten kendimi savunmalıydım, direksiyonun arkasına geçtiğim her anı en iyi şekilde değerlendirmeliydim."

“Ve sabrımın karşılığını aldığım için minnettarım. Yarışamamamın bir risk olduğunu biliyordum ancak bu riski almasaydım, bu koltuğu alamayabilirdim.” dedi.