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Formula 1 Haberler

Doohan: "Red Bull programında kalsaydım, şimdiye kadar F1 aracı dahi süremezdim"

Jack Doohan, Red Bull ile yollarını ayırıp Alpine'e geçmesinden oldukça memnun görünüyor.

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Doohan: "Red Bull programında kalsaydım, şimdiye kadar F1 aracı dahi süremezdim"
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Avustralyalı pilot, bu yıl Red Bull sürücü programında bir sene daha devam etme opsiyonuna sahipti, fakat bunun yerine Alpine akademisine geçiş yapmayı tercih etti.

Red Bull'un programında yer alan çok sayıda F2 sürücüsü var. Bu da Doohan'ın F1'e geçişini hatta F1 aracını sürmesini engelliyordu.

Oysa bu yıl Alpine'e geçen Doohan, iki kez cuma antrenmanına katıldı ve 2021 F1 aracıyla bir dizi test yaptı.

Doohan, Alpine'in sürücü akademisine katılmasının en iyi kararı olduğunu söyledi.

Avustralyalı sürücü, Helmut Marko ile çalışmaya devam etmiş olsaydı, bu yıl Formula 1 aracı dahi süremeyeceğini ekledi.

Doohan, "Eğer içinde bulunduğum programda kalsaydım iki antrenman seansı yapamazdım."

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Muhtemelen hâlâ bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçemezdim. Bu takımın (Alpine) bana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bana iyi davranıyorlar ve bana çok şey öğretiyorlar."

"Kararımdan memnunum: Kariyerimin şu ana kadarki en iyi seçimiydi. Hatta gelecek sezon Formula 1 koltuğuna geçmeyi bile çok yaklaştım, ki bu harika bir şey." dedi.

Doohan, 2023'te F2'de kalacağını doğruladı.

"2023'te ana önceliğim Formula 2 olacak. 2024 veya 2025'te Formula 1'de yarışmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Alpine'e güveniyorum ve F2'de şampiyon olursam sözleşme yapma şansım olacağına inanıyorum."

"Eğer bir yıl daha beklemek zorunda kalırsam, sorun değil. Alpine'de yarışmak için beklemeye ve onlarla birlikte devam etmeye hazırım."

"Tabii ki 2024'te yarışma şansım olursa harika olur ama burada kesin olmayan bir gelecekten bahsediyoruz."

"Eğer Formula 2'de kazanırsam işler benim için rayına oturacak."

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