Doohan, Kanada GP'nin ilk seansında Ocon'un yerini alacak

21 yaşındaki Avustralyalı pilot, Cuma günü Circuit Gilles-Villeneuve'de piste çıkarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Daha önce dört antrenman seansına katılan Doohan, geride kalan yıllarda hem A522 hem de A523 araçlarını kullanmıştı.

Bu deneyimler, genç pilotun F1 ortamına uyum sağlamasında önemli rol oynadı.

Doohan, Kanada Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada heyecanını dile getirdi: "1. antrenman seansı kapsamında Montréal'de piste çıkacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"Circuit Gilles-Villeneuve'de ilk kez sürüş yapacağım ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Pistte daha fazla zaman geçirme ve2024 aracına alışma fırsatı verdiği için takıma minnettarım."

Genç pilot, Montreal'deki bu fırsatın simülatör çalışmalarına da katkı sağlayacağını belirtti.

"Bu, özellikle Avrupa yarışlarında simülatörde yaptığım çalışmalara da yardımcı olacak."

"Odak noktam takım için en iyisini yapmak, her iki sürücü için de seanstan en iyi şekilde faydalanmak, test parçalarını değerlendirmek ve yeni pist yüzeyini anlamak olacak."

Doohan'ın bu hafta sonu sergileyeceği performans, Ocon'un koltuğu 2024 sonrası boşa çıkacağı için kendisi adına büyük önem taşıyacak.