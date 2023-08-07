Doohan: "Hedefim F1'e girmek"
Jack Doohan, Formula 2'de geçirdiği yılların ardından artık Formula 1'e adım atmak istiyor.
Jack Doohan, son üç yarışta iki galibiyet almayı başardığı 2023 Formula 2 sezonunu, lider Theo Pourchaire'nin 38 puan ardında dördüncü sırada götürüyor.
Alpine'in sürücü akademisinin bir parçası olan Doohan, daha önce takımla bir dizi F1 antrenmanına katılma fırsatı yakaladı. Muhtemelen yılın kalanında birkaç kez daha sürüş yapacak
Speedcafe'e verdiği bir röportaj sırasında Doohan'a, Formula 1 için öne çıkan adaylardan birisi olup olmadığı soruldu.
Bunun üzerine Doohan, "Sanırım öyle."
"Sadece kontrolünüzde olan şeylere konsantre olmanız gerekiyor ve özellikle son birkaç yarışta iyi bir performans sergilediğim için mutluyum."
"Spa'da şanslıydım. Pistteki en hızlı isimlerden birisi olmama rağmen sıralama turlarında geride kaldım. Neyse ki güvenlik aracı beni tekrar olmam gereken yere getirdi."
"Bu seviyede performans göstermeye sürdürebilir ve istikrar yakalayabilirsem, ki bunun kolay olmadığını biliyorum, o zaman bu beni olası teklifler için güçlü bir konuma getirecektir."
"Şu anda böyle bir teklif yok. Şampiyonluğu kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."
"Bu şansı geç elde etmek hiç elde etmemekten iyidir. Tek yapmam gereken çalışmaya devam etmek ve sürücüleri Formula 1'e hazırlayan bu seride mümkün olduğunca çok galibiyet elde etmek."
"Umarım bu bana gelecek için büyük bir fırsat verir. Ancak bildiğiniz gibi, bu fırsatı yakalamak için şu anda yarıştığım serilerde iyi sonuçlar almak gerekiyor ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.
Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Alpine
Son Haberler
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor" Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar