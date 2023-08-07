Doohan: "Hedefim F1'e girmek"

Jack Doohan, son üç yarışta iki galibiyet almayı başardığı 2023 Formula 2 sezonunu, lider Theo Pourchaire'nin 38 puan ardında dördüncü sırada götürüyor.

Alpine'in sürücü akademisinin bir parçası olan Doohan, daha önce takımla bir dizi F1 antrenmanına katılma fırsatı yakaladı. Muhtemelen yılın kalanında birkaç kez daha sürüş yapacak

Speedcafe'e verdiği bir röportaj sırasında Doohan'a, Formula 1 için öne çıkan adaylardan birisi olup olmadığı soruldu.

Bunun üzerine Doohan, "Sanırım öyle."

"Sadece kontrolünüzde olan şeylere konsantre olmanız gerekiyor ve özellikle son birkaç yarışta iyi bir performans sergilediğim için mutluyum."

"Spa'da şanslıydım. Pistteki en hızlı isimlerden birisi olmama rağmen sıralama turlarında geride kaldım. Neyse ki güvenlik aracı beni tekrar olmam gereken yere getirdi."

"Bu seviyede performans göstermeye sürdürebilir ve istikrar yakalayabilirsem, ki bunun kolay olmadığını biliyorum, o zaman bu beni olası teklifler için güçlü bir konuma getirecektir."

"Şu anda böyle bir teklif yok. Şampiyonluğu kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

"Bu şansı geç elde etmek hiç elde etmemekten iyidir. Tek yapmam gereken çalışmaya devam etmek ve sürücüleri Formula 1'e hazırlayan bu seride mümkün olduğunca çok galibiyet elde etmek."

"Umarım bu bana gelecek için büyük bir fırsat verir. Ancak bildiğiniz gibi, bu fırsatı yakalamak için şu anda yarıştığım serilerde iyi sonuçlar almak gerekiyor ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine