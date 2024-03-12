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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Doohan: "Diğerleri Red Bull ile farkı kapatırsa, Perez için durum zorlaşabilir"

Alpine'in yedek pilotu Jack Doohan'a göre Sergio Perez için işler şu anda iyi gitse de, Red Bull'un avantajı azaldığı takdirde zor duruma düşebilir.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, debrief in Parc Ferme

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, debrief in Parc Ferme

Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing yeni Formula 1 sezonuna arka arkaya iki dubleyle başladığı için, her alanda maksimumu almış durumda.

Üstelik Suudi Arabistan'da Max Verstappen ve Sergio Perez arasındaki fark Bahreyn'den daha azdı.

F1Maximaal'ın haberine göre Alpine yedek pilotu Jack Doohan, F1 Nation podcast'inde Pérez hakkında, "Gayet iyi görünüyor."

"Elbette Max'ten 0.2 ila 0.4 saniye daha yavaş olduğunu görebiliyoruz."

"Gridin geri kalanı Red Bull ile aradaki farkı 0.1 ila 0.2 saniyeye indirmeyi başardığında, takımlar şampiyonasında liderliği korumak için araçtan daha fazla verim alması gerekiyor."

"Fakat şimdilik yapması gerekeni yapıyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gazeteci ve Pérez'in vatandaşı Diego Meija ise Meksikalı sürücünün şu anda her şeyden memnun olduğunu söylüyor.

"Max mükemmel bir iş çıkardı ama Checo da sezonun başlangıcından memnun."

"O artık yarışlardan daha fazla keyif almak istiyor ve yarış yarış düşünüyor."

"Max'i geçmeye daha az odaklanmış durumda. Bu belirleyici bir yıl ve o harika bir başlangıç yaptı."

Doohan, Pérez'in bu yeni yaklaşımının olumlu ve olumsuz yanlarını görüyor.

"F1'deki ilk kural takım arkadaşınızı yenmek zorunda olmanız. Aynı araca sahipsiniz ve üzerinizde her zaman bir baskı var."

"Diğer yandan duble getiriyor, bu yüzden yapması gerekeni yapıyor."

"24 yarış var ve bazen arka arkaya üç Grands Prix oluyor. Eğer kötü bir hafta sonu geçirirseniz, bir sonraki hafta sonuna kadar sadece üç gününüz var demek."

"Yine de dediğim gibi, şu an iyi gidiyor."

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Türkİye