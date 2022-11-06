Doohan, Alpine'in neden Gasly'yi tercih ettiğini 'anlıyor'
Alpine Akademi ve F2 pilotu, takım Pierre Gasly ile çok yıllık bir anlaşmaya gitmeyi seçtikten sonra, F2'de bir yıl daha geçirecek.
Jack Doohan, Alpine'nin 2023 için Fernando Alonso'nun yerine Pierre Gasly'yi tercih etmesini anladığını söyledi.
Alonso'nun Aston Martin'e geçeceğini açıklamasından sonra, Oscar Piastri'nin onun yerine geçeceği konuşuluyordu. Ancak uzun bir sözleşme anlaşmazlığının ardından, Piastri'nin 2023'te rakip takım McLaren ile yarışacağı açıklandı. Bu da takımda halen boş bir koltuk olduğu anlamına geliyordu.
Alpine bu konuda, boş koltuk için deneyimli pilot Gasly ile anlaşmaya varmanın daha iyi olacağını düşündü.
Doohan, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya, "Pierre'i seçmelerini tamamen anlıyorum, o çok tecrübeli ve takıma katkıda bulunacağından eminim."
"Umarım gelecek yıl gerçekten başarılı bir sezon geçirirler. Açıkçası zaten, o koltuk için seçileceğimi pek düşünmüyordum."
"F1'de nerede olsam bu benim için büyük bir şans olurdu, ancak Alpine koltuğuna oturmayı çok isterdim. Ancak her şeyin bir nedeni vardır, belki de doğru zaman geldiğinde her zamankinden daha hazır olacağım."
"Bir fırsat ortaya çıkarsa, farklı seçenekleri değerlendirebileceğimi bilmek için takımdan destek aldığımı bilmek güzel." dedi.
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