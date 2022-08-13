Doohan, Alpine'den teklif gelmesi halinde değerlendirmek istiyor

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Alpine Formula 1 takımı için yaz arası pek de sakin geçmiyor çünkü Fernando Alonso, 2022 sonunda takımdan ayrılma kararı aldı ve Oscar Piastri de 2023 için McLaren'la yarışacak gibi görünüyor.

İki gün içerisinde elindeki üç sürücüden ikisini kaybeden Alpine, en azından Piastri'yi elinde tutmaya çalışsa da, bunu başaramayacak gibi görünüyor ve koltuk için Daniel Ricciardo'nun adı geçiyor.

Ricciardo, 2019 ve 2020 yıllarında Renault ile yarıştığı için Enstone merkezli ekip için yeni bir yüz değil. Ancak 2021 yılı için McLaren'la anlaşması, başta Cyril Abiteboul olmak üzere Renault yönetimi tarafından pek hoş karşılanmadı.

Bu yüzden Ricciardo'nun takıma dönüşünün önünde bazı ciddi engeller var bu açıdan Alpine'in elinde ne gibi alternatifler olduğu merak konusu.

İddiaya göre bu yıl Alpine sürücü akademisine katılan eski Red Bull genç sürücüsü Jack Doohan, 2023 için bir seçenek olabilir.

Şu anda Formula 2'de yarışan genç sürücü, özellikle tek tur performansıyla dikkat çekiyor ve şimdiye kadar iki galibiyet almayı başardı.

Şampiyonayı dokuzuncu sırada gören Doohan, zaten Alpine A521 ile ilk F1 testini tamamladı ve yakında başka testler daha yapacak.

Avustralyalı sürücü, Speedcafe.com'a verdiği demeçte, eğer bir fırsat olursa bunu değerlendireceğini dile getirdi.

F2 sürücüsü, "Böyle bir fırsatı reddetmek çok zor olacak."

"Neyse ki zaten biraz deneyim kazanma fırsatım oldu. Araçta geçirilen bu zaman, deneyimsiz olmaktan kesinlikle iyi."

"Yine de, gereken her şeyi karşıladığımdan emin olmak için öğrenecek ve yapılacak çok fazla şey var." dedi.

Eğer Alpine, Ricciardo ile anlaşma kararı alırsa, bu potansiyel olarak 1+1 yıllık bir anlaşma olabilir ve bu kontrat bittiğinde de Doohan ana takıma gelebilir. Bunun öncesinde genç sürücü, Alpine'in yedek pilotu olarak görev yapabilir.