Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın Sonraki / FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı
Formula 1 Haberler

Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak

Jack Doohan, Meksika ve Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında piste çıkmaya hazırlanıyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak
Haberi dinle

Brezilya GP bir sprint hafta sonu olduğu için bu yıl ilk antrenman seansında piste çıkma konusunda son fırsatlar Meksika ve Abu Dhabi GP olacak.

Motorsport.com, Doohan'ın piste çıkmasına yönelik resmi açıklamanın, Oscar Piastri'nin takımdan ayrılışıyla ilgili karışıklık nedeniyle geciktiğini öğrendi.

Piastri'nin bu yıl Alpine ile antrenman seanslarında piste çıkması bekleniyordu fakat McLaren'a geçişinin onaylanmasıyla, kendisine böyle bir fırsat verilmesi pek de gerçekçi değildi.

Doohan geçen ay Budapeşte'de düzenlenen özel testte, Nyck de Vries ve Antonio Giovinazzi ile birlikte 2021 Alpine A521 F1 aracını sürmüştü. Ayrıca Monza'daki çekim gününde, mevcut araçla kısa bir deneyim de yaşadı.

Hızıyla dikkatleri üzerine çeken genç Avustralyalı, Alpine takımında büyük saygı görüyor ve eğer 2023 için Pierre Gasly ile anlaşma sağlanamasaydı, koltuk için ikinci adaydı.

Gasly ve Ocon'un Enstone merkezli ekipte kalmasıyla, Doohan'ın gelecek yıl ve sonrasında ne yapacağı henüz belli değil.

Jack Doohan, Virtuosi Racing

Jack Doohan, Virtuosi Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Öte yandan Red Bull ve AlphaTauri de dahil olmak üzere bazı takımlar henüz bu yıl son kez piste çıkaracakları isimlere karar vermediler.

De Vries'ın Mercedes'le piste çıkması beklenirken, Liam Lawson'ın hem Red Bull hem de AlphaTauri ile sürüş yapacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl piste çıkacağı açıklanan isimler ise şöyle: Pietro Fittipaldi (Haas, Meksika ve Abu Dhabi), Pato O'Ward (McLaren, Abu Dhabi), Felipe Drugovich (Aston Martin, Abu Dhabi), Robert Shwartzman (Ferrari, Abu Dhabi) ve Logan Sargeant (Williams, Meksika ve Abu Dhabi).

Bu yıl ilk antrenman seanslarına katılan pilotların birçoğu, yarış hafta sonundan sonra Abu Dabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu çaylak testine de katılacak.

De Vries'ın o noktada AlphaTauri ile sürüş yapmak üzere serbest bırakılması bekleniyor.

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın
Önceki haber

Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın
Sonraki haber

FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı

FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Red Bull: "Hibrit dönemde şampiyon olacağımızdan hiç şüphe duymadık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Red Bull: "Hibrit dönemde şampiyon olacağımızdan hiç şüphe duymadık"

Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın Birleşik Devletler GP
Formula 1

Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi

Martin Brundle, Fernando Alonso'ya Amerika Birleşik Devletleri GP'de 30 saniye cezası verildikten sonra; hakemlerin pilotlara karşı sağduyulu olması gerektiğini söyledi.

Perez: "Umarım artık Red Bull dönemi başlar"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Umarım artık Red Bull dönemi başlar"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Mercedes hakimiyetine son vermelerinin ardından artık "Red Bull döneminin" başlamasını umuyor.

Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 2023'te Haas için yarışacağını yalanladı

Haas patronu Günther Steiner, Daniel Ricciardo'yu 2023 koltuğu için kendisini aramaya davet etti, ancak Avustralyalı pilot bu teklifi kabul etmeyeceğini doğruladı.

Aston Martin: "Vettel, büyüsünü geri kazandı"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Vettel, büyüsünü geri kazandı"

F1 emekliliğine sadece birkaç yarış uzakta olan Vettel, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde üst üste üçüncü ilk 10 sonucunu elde etti ve arka arkaya ikinci bir yarış için Günün Sürücüsü seçildi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.