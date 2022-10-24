Doohan, Alpine ile Meksika ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılacak

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Brezilya GP bir sprint hafta sonu olduğu için bu yıl ilk antrenman seansında piste çıkma konusunda son fırsatlar Meksika ve Abu Dhabi GP olacak.

Motorsport.com, Doohan'ın piste çıkmasına yönelik resmi açıklamanın, Oscar Piastri'nin takımdan ayrılışıyla ilgili karışıklık nedeniyle geciktiğini öğrendi.

Piastri'nin bu yıl Alpine ile antrenman seanslarında piste çıkması bekleniyordu fakat McLaren'a geçişinin onaylanmasıyla, kendisine böyle bir fırsat verilmesi pek de gerçekçi değildi.

Doohan geçen ay Budapeşte'de düzenlenen özel testte, Nyck de Vries ve Antonio Giovinazzi ile birlikte 2021 Alpine A521 F1 aracını sürmüştü. Ayrıca Monza'daki çekim gününde, mevcut araçla kısa bir deneyim de yaşadı.

Hızıyla dikkatleri üzerine çeken genç Avustralyalı, Alpine takımında büyük saygı görüyor ve eğer 2023 için Pierre Gasly ile anlaşma sağlanamasaydı, koltuk için ikinci adaydı.

Gasly ve Ocon'un Enstone merkezli ekipte kalmasıyla, Doohan'ın gelecek yıl ve sonrasında ne yapacağı henüz belli değil.

Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Öte yandan Red Bull ve AlphaTauri de dahil olmak üzere bazı takımlar henüz bu yıl son kez piste çıkaracakları isimlere karar vermediler.

De Vries'ın Mercedes'le piste çıkması beklenirken, Liam Lawson'ın hem Red Bull hem de AlphaTauri ile sürüş yapacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl piste çıkacağı açıklanan isimler ise şöyle: Pietro Fittipaldi (Haas, Meksika ve Abu Dhabi), Pato O'Ward (McLaren, Abu Dhabi), Felipe Drugovich (Aston Martin, Abu Dhabi), Robert Shwartzman (Ferrari, Abu Dhabi) ve Logan Sargeant (Williams, Meksika ve Abu Dhabi).

Bu yıl ilk antrenman seanslarına katılan pilotların birçoğu, yarış hafta sonundan sonra Abu Dabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu çaylak testine de katılacak.

De Vries'ın o noktada AlphaTauri ile sürüş yapmak üzere serbest bırakılması bekleniyor.