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Formula 1 Haberler

Doohan, Alpine ile ilk F1 testine Katar'da çıkacak

Alpine Academy sürücüsü Jack Doohan, Formula 1 araçlarının tadına ilk kez pazar günü bakacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Doohan, Alpine ile ilk F1 testine Katar'da çıkacak
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2021 FIA Formula 3 şampiyonasını ikinci bitiren Doohan, bu hafta sonu A521 ile Losail Uluslararası Pisti'nde sürüş yapacak.

Motosiklet yarışlarının efsane ismi Mick Doohan'ın oğlu olan Jack, bu yıl Virtuosi Racing ile F2'de yer alıyor ve sezon öncesinde Alpine'in sürücü akademisine katıldı.

2021 F2 şampiyonu ve Alpine yedek pilotu Oscar Piastri de testlerde yer alıyor. Avustralyalı sürücü, çarşamba ve perşembe günleri Losail'de iki günlük bir testi geride bıraktı.

Oscar Piastri, Alpine Academy

Oscar Piastri, Alpine Academy

Photo by: Alpine

Piastri F1 aracını daha önce Nisan ayında Austin'de sürmüştü ve İspanya/Monako Grand Prix'lerinden sonra Spielberg'de üçüncü bir test daha yapacak.

Doohan, ise ilk testi öncesinde epey heyecanlı.

Avustralyalı pilot, "İlk kez bir Formula 1 aracı süreceğim için çok heyecanlıyım."

"Karting yarışlarına başladığımdan beri bu anın hayalini kuruyorum ve bu fırsatın son derece ayrıcalıklı olduğunu biliyorum."

"Alpine'e bu fırsattan dolayı minnettarım ve test gününde elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

"Daha önce bazı özel testleri perde arkasından takip ettim ve Enstone'daki simülatörde çok fazla hazırlık yaptım. Bu yüzden bu mücadeleye tamamen hazır hissediyorum. Aynı zamanda mümkün olduğunca çok şey öğrenmeyi ve eğlenmeyi umuyorum.” dedi.

Doohan, bu sezon FIA Formula 2 şampiyonasına zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk üç hafta sonunda sadece 6 puan alabildi.

Buna karşın Bahreyn'deki ilk yarışta pole pozisyonunu alırken, ayrıca Suudi Arabistan ve Imola'da sıralama turlarında ilk üçte yer aldı. 

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