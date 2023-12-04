Doohan, Alpine ile F1'de yarışmak için 2024'te başka bir seride yarışmayacak

Alpine F1'de yedek sürücü olarak görev yapan ve gelecek vadeden Jack Doohan, Formula 2'de geçireceği üçüncü yılın kendisine pek bir şey kazandırmayacağını düşünerek gelecek yıl burada devam etmeme kararı aldı.

Kendisine farklı serilerden çeşitli teklifler geldiğini açıklayan Doohan, bunları kabul etmediğini belirtti.

Speedcafe'e konuşan Doohan, "Şu anda herhangi bir somut anlaşmam yok."

"Çok fazla seçenek vardı ama hiçbirinin Formula 1 ile ilgisi yoktu."

"Elimde farklı fırsatlar vardı; Süper Formula, IndyCar, WEC'in Hypercar sınıfı... Hepsinden teklif aldım ve tüm bu teklifleri aldığım için çok şanslıydım."

"Ancak şu anda sadece Formula 1'e odaklanmam gerektiğini hissediyorum."

"Gelecek yıl için bana kapsamlı bir test programı teklif edilmeseydi, elbette başka seçeneklere bakardım çünkü bir sürücü olarak deneyim kazanmam gerekiyor."

"Ancak bir Formula 1 aracının direksiyonunda çalışma fırsatı bulacağım ve pistte Alpine ile çalışmaya devam edeceğim için, 2025 yılında Formula 1'e geçmek adına en iyi yolun bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Jack Doohan, Alpine F1 Team

Doohan, son iki yıldır Alpine ile bir dizi F1 testi yaptı fakat gelecek yıl daha da fazla test imkanına sahip olacak.

Özellikle kuralların 2022 aracını kullanma imkanı verecek olması, Avustralyalı pilot için büyük bir fırsat olabilir.

Doohan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son zamanlarda testlerde 2021 aracını kullandım, ancak bildiğimiz gibi bunlar daha büyük lastiklere sahip olan, biraz daha ağır olan ve daha fazla yere basma gücü üreten 2023 araçlarından oldukça farklı."

"Ancak 2022 aracı en azından performans açısından takımın 2024'te sahip olacağı araca çok yakın ve aralarında bazı benzerlikler var."

"Bu araçlar benzer bir ağırlık ve güç oranına sahip, ayrıca 18 inç lastikler var."