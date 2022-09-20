Doohan: "Alpine F1 takımıyla olan görüşmeler, F2 performansımı olumlu etkiliyor"

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Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçtiğini açıklamasının ardından Esteban Ocon'un gelecek yılki takım arkadaşının kim olacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor ve söylentilere göre koltuğu ana adayı Jack Doohan.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, takım için önceliğin, kendini geliştirmek için zamana ihtiyaç duymak yerine, en başından itibaren puan toplayacak bir sürücüyle anlaşmak olduğunu söyledi.

Ancak Doohan'ın takımın radarında olduğunu ve doğru zamanda iyi performans sergilediğini, bu yüzden de kendisiyle ilgili tartışmalar yapıldığını doğruladı.

Genç sürücü bu yıl F2'de Silverstone, Hungaroring ve Spa'da birer galibiyet almayı başardı. Ayrıca üç de pole pozisyonu elde etti.

Şu anda F2 şampiyonasını dördüncü sırada götüren Avustralyalı pilot, Abu Dhabi finalinde beşinci sıraya düşse bile süper lisans alabilecek.

Monza'daki konuşan Doohan, "Açık konuşmak gerekirse mevcut durumdan memnunum, çünkü tartışmalar var ve ben de iyi şeyler başarmak istiyorum."

"Orada bir fırsat olduğunu biliyorum, bu yüzden daha sıkı çalışmak adına benim için iyi bir motivasyon oluyor. Çok çalışmadığımı söyleyemem ama olgunluğumu, zekamı ve her şeyi bir araya getirebileceğimi göstermem gerekiyor."

Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

"Birincilik olamazsam, dördüncü olabilecek bir araçla dördüncü oluyorum ve gerçekten herhangi bir baskı altında değilim, bu yüzden yaptığım şeyin tadını çıkarabiliyorum ve mevcut durumu seviyorum."

"Yani potansiyelimi ortaya çıkarıp, bu anın ve zamanın tadını çıkarmalıyım." dedi.

Doohan, Mayıs ayında Katar'da 2021 A521 aracını test etti ve bir Formula 1 aracının tadına ilk kez baktı.

Ayrıca Perşembe günü Hungaroring'de, tekrar piste çıkacak ve kendisini takıma göstermeye çalışacak.

Doohan, "Elbette performansımı göstermek için iyi bir zaman fakat ne olursa olsun her zaman iyi performans göstermelisiniz."

"Elbette çok şey oluyor ve buna çok fazla dahil olmamaya çalışıyorum, kontrol edebildiğim şeylere odaklanmaya çalışıyorum ve bunun da aracımla takımım olduğunu biliyorum. Bunun dışında yaşananlar benim için bir endişe kaynağı değil."

"Ben sadece iyi sonuçlar elde etmeye, iyi performanslar sergilemeye ve neler yapabileceğimi göstermeye çalışacağım."

"Yılın sonunda ne olacağını göreceğiz ama şu anda Formula 2'yi seviyorum." dedi.