Doohan, 2025 için Alpine anlaşma imzalamak istiyor
Jack Doohan, 2025 Formula 1 sezonu için Alpine ile anlaşmak istediğini söyledi.
Fotoğraf: Alpine
Alpine'in 2025 yılı için sürücü kadrosunu değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor ve koltuğu isteyen çok sayıda sürücü var.
Bu isimler arasında takımın yedek sürücüsü Jack Doohan da yer alıyor.
Şimdiye kadar çok sayıda teste çıkan Doohan, artık Formula 1'de yarışmak için hazır olduğunu ve bunu gerçekleştirmek istediğini belirtti.
Doohan, "Gelecek yıl Alpine'de yarışacağımdan emin olmaya çalışıyorum."
"Sadece simülatörde ya da pistte değil, testlerde de yerine getirmem gereken görevler var."
"Elimden gelenin en iyisini yaptığımı hissediyorum ve gelecek yıl direksiyonda yer alma şansımın yüksek olduğunu düşünüyorum."
"Kendimi Formula 1'e daha iyi hazırlamak için bu sezon yarışmama kararı aldık. Simülatörde çalışıp, Alpine ile testler yaptıktan sonra, doğal olan şey gelecek yıl takımın ana sürücüsü olmam olacak."
"Alpine ile 2025 ve sonrası için anlaşma imzalamak istiyorum. Onlarla çalışmaya devam etmek, ilerlemek ve takımı istediğimiz konuma getirmek istiyorum."
"Alpine bana inandı ve bana büyük bir fırsat verdi. Bn de onlara borcumu ödemek ve istediğimiz sonuçları almak istiyorum."
"Sadece Formula 1'de yarışmak benim için yeterli değil; umarım gelecekte yaptığımız çalışmalar sayesinde podyumlar ve zaferler kazanırız." dedi.
Jack Doohan, Alpine
Fotoğraf: Alpine
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