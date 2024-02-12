Doohan, 2025 F1 gridinde yer bulmakta kararlı

Avustralyalı pilot F2'yi bıraktı ve daha önce Alpine'in WEC programına katılacağı konuşulmasına rağmen bu yıl yarışmayacak.

Ancak eski araçlarla 10 günlük özel F1 testi yapacak ve aynı zamanda bu yıl tesislerin yenilendiği Enstone'da kapsamlı bir simülatör çalışması gerçekleştirecek.

Motorsport.com'a konuşan Doohan, 2025 gridinde yer alma arzusuyla ilgili olarak, "Bu konuda kesinlikle kararlıyım."

"Benim, Bruno'nun [Famin] ve takımın planı da bu."

"Şu anda Alpine ile uzun bir sözleşmem var. Bu yüzden burada olmak istiyorum. Üç yıldır takımla birlikte çalışıyorum."

"Herkes tanıdık bir yüz, iyi bir bağımız var, iyi bir atmosfer var. Bu yüzden bu araçta olmak evdeymişim gibi hissettirecek. Bunu yapmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Doohan, 24 yarışın tamamında yedek olarak hazır bulunmayı içeren F1 rolüne konsantre olmak için Alpine'in WEC programına katılmıyor.

WEC hakkında Doohan, "Bu kesinlikle tartışıldı."

"Ama konuşulan çok fazla konu yoktu, konu daha çok sadece F1'e odaklanamayacağımdı."

"Simülatörde olmamam dünyanın sonu değil ve yıl sonunda simülatörde gerçekten iyi programlarımız var."

"Benim de orada olmam takım için çok faydalı çünkü gelecekte ben de takım için bir yarış pilotu olmayı umuyorum. Dolayısıyla bu bağlantıyı kurmak çok iyi olacak." dedi.

Doohan, eski Alpine yedek pilotu Oscar Piastri'nin 2022 yazında McLaren'e geçmeden önce uyguladığı programa benzer bir program olan 10 günlük özel test programının son derece değerli olacağını söylüyor.

"Bir gün 2021 aracında olacağım, diğer dokuz gün de 2022 aracında olacağım."

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Alpine

"Şimdiden araçta oldukça fazla zaman geçirdim. Abu Dabi'de ilk antrenman seansında yaptığım gibi F2'den hemen sonra araca atlamaya hazır hissediyorum. Pierre'den sadece 0.05 saniye gerideydim. Yani bu sadece daha fazla yardımcı olacak."

"Katar ve Abu Dabi'de olacağım ve sonra tipik Avrupa pistleri; Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barselona'da olacağım."

"Sanırım Zandvoort'a da gideceğim. F1 araçlarını test etmek için gittiğimiz tipik bir pist değil. Teknik ve zor bir pist olduğunu biliyoruz, bu yüzden orada iki gün geçirmek gerçekten harika olurdu. Böylece gitmiş olacağım bir avuç dolusu pist olacak."

"F1'de yarışmamış bir pilot için mevcut F1 gridinin dışında, araçlarda en yüksek kilometreye sahip sürücü benim."

"Bu sadece tek bir turda değil, uzun turlarda, ıslak zeminde, kuru zeminde, yüksek sıcaklıklarda, düşük sıcaklıklarda da böyle. Yani her şeyi görmeye başlıyorum, bu gerçekten iyi ve kesinlikle F1 takımlarına hitap ediyor."

"Benim için şu anda tek odak noktası gelecek yıl için griddeki yerimi sağlamlaştırmaya çalışmak ve aynı zamanda bu testlerde işimi yaptığımdan emin olmak, çünkü bunlar da çok önemli."

"Uçakla üç saatten daha uzakta olan her yarışta, tüm hafta sonu boyunca orada olmak zorundayım."

"Daha az olan yarışlarda, ki Avrupa'daki yarışların çoğu böyle, tüm Cuma günü simülasyonda olacağım ve sonrasında doğrudan yarışa uçacağım."

"Ya da o hafta sonları pistte değilsem, yeterli süre içinde beklemenin olduğu bir bölgede olacağım."

2024'te yarışmayacak olmasıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Bu garip. Motor sporları dışında fitness, triatlon ve koşu gibi aktivitelerle de meşgul olmaya çalışıyorum. Bundan gerçekten keyif alıyorum ve bu aynı zamanda formda kalmanın ve zihnimi dinç tutmanın iyi bir yolu."