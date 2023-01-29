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Doohan, 2024 yılında F1'e girmeyi hedefliyor

Jack Doohan 2024 ya da 2025 yılında Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışmayı hedefliyor.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Doohan, 2024 yılında F1'e girmeyi hedefliyor
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20 yaşındaki Jack Doohan, bu yıl Formula 2'deki ikinci tam sezonuna başlayacak. Avustralyalı sürücü, 2021 Formula 3 sezonunu ikinci sırada tamamlarken, geçen yıl F2'deki çaylak sezonunu üç galibiyetle altıncı sırada bitirdi.

Bu iki yıl arasında sürücü programlarını da değiştirdi. Kariyerine Red Bull programında başlayan Doohan, geçen yıl Alpine'e geçti.

Fransız ekip, Doohan'a Meksika ve Abu Dabi GP antrenmanlarına katılma ve Yas Marina'daki lastik testinde sürüş yapma fırsatı verdi.

Bu, genç sürücüye Formula 1 hakkında önemli fikirler verdi ve şimdi daha fazlasını istiyor.

Doohan, "Bu yıl odak noktam tamamen Formula 2."

"Aynı zamanda F1 takımında yedek pilot olarak görev yapacağım. Bu tabii ki çok güzel bir şey ama bu rol beni otomatik şekilde olmak istediğim yere götürmeyecek."

"Tüm yarışlarda olmak güzel olsa da, bir sürücü için araç kullanamamak gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor."

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Jack Doohan, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yedek pilotluk yaparken bir yarışa katılmanız çok düşük bir ihtimal. 2014 ya da 2015'ten bu yana, şu anda Alpine olan takımda böyle bir şey olduğunu sanmıyorum."

"Bu yüzden tamamen Formula 2'ye odaklanmalı ve ardından 2024 veya 2025'te tam zamanlı bir F1 koltuğu ummalıyım." dedi.

Alpine ihtimali

Doohan bu sözleriyle kendisine net bir hedef koyuyor fakat Alpine ile Formula 1'e geçmesi hiç de kolay görünmüyor. Bunun sebebi Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin her ikisinin de iyi pilotlar olması ve uzun vadeli anlaşmalarının olması.

Doohan, "Ben yine de Alpine'e sonuna kadar güveniyorum. Bu aynı zamanda kendimle başlayan bir şey. İlk olarak 2023'te Formula 2 şampiyonluğunu kazanmam gerekiyor. Fakat her şey iyi giderse, bunun olacağına eminim."

"Şampiyonluk sonrası F1 için bir yıl beklemem gerekse, bu bir felaket olmayacak. Alpine koltuğu için bir yıl beklemekten ve sonra onlarla birlikte ilerlemekten oldukça mutlu olurdum."

"Yine de bunların hepsi gelecekte ve zamanı geldiğinde konuşulacak şeyler."

"Öncelikle Formula 2'de yapmam gerekenleri yapmam lazım."

"Her sürücü programında olduğu gibi, bu konu hakkında sürekli konuşuyoruz. Hedefler belirlenir ve sonunda bu hedeflerle birlikte ödüller de gelir." dedi.

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