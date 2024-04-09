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Formula 1

F1'e geçmek isteyen Doohan, Alpine ile görüşüyor

Alpine F1'in yedek pilotu Jack Doohan, Formula 1'de yarışmak için artık hazır olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Jack Doohan, Pierre Gasly, Alpine

Alpine

Alpine F1'in yedek pilotu Jack Doohan, son yıllarda takımın yedek pilotlarından birisiydi ve takım fabrikasında yoğun vakit geçiriyordu.

Hem 2021 hem de 2022 araçlarıyla büyük bir test programına sahip olan Doohan, geçen yıl takımın 2023 aracıyla testler gerçekleştirdi.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Doohan da Fransız üreticiyle F1'e girmek istiyor.

Avustralyalı pilot, F1'de yarışmak için yeterli seviyede olduğu görüşünde.

Speedcafe'e konuşan Doohan, "Formula 2'de Liam Lawson ve Oliver Berman ile mücadele ettim, ikisi de harika sürücüler fakat ben de orada iyi sonuçlar aldım."

"Formula 1 aracında çok rahatım, farklı koşullarda yarış simülasyonları yaptım ve eğer F1 aracının direksiyonuna geçme fırsatım olursa, hemen iyi bir sonuç için mücadele edebileceğim konusunda kendime güveniyorum."

"Formula 1'de yarışmak için hazırım." dedi.

Doohan, menajerinin Alpine ile görüştüğünü de ekledi.

"Gelecek yıl için sözleşme görüşmeleri kısa bir süre önce başladı."

"Alpine yönetimi benim menajerimle konuşuyor ama ben yedek sürücü olarak işime odaklanmak adına tüm bu sürece dahil olmak istemiyorum."

"Ortaya koyduğum çabanın, istenen etkiyi yarattığını görmek takım için önemli."

Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team, does a seat fit

Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team, does a seat fit

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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