Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı
Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, cumartesi günü Katar’da üçüncü Dünya Şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen’in özel bir şey yarattığına inanıyor.
Verstappen’in ünvanını korumak için üç puana ihtiyacı vardı ancak Sergio Perez’in yarış dışı kalmasıyla, Hollandalı pilot şampiyonluk tacını tekrar giymiş oldu.
Verstappen, 2023 sezonunun bitimine altı yarış kala Michael Schumacher en erken şampiyonluğunu ilan etme rekorunu da eline geçirdi.
Katar GP’sine pole pozisyonunda başlayan Verstappen, şimdiye kadarki 17 yarışta 14 galibiyet, 10 pole pozisyonu ve 16 podyum elde etti.
Domenicali, Red Bull'un yıldız isminin spor tarihinde üç şampiyonluk elde etmiş 11. pilot olmasının ardından, yıldız pilota övgüler yağdırdı.
Domenicali, “Aslında nasıl bir sezon geçirdiğini anlatmaya kelimeler yetmez.”
“Max bu şampiyonluğu hak ediyordu. Sezonun ilk gününden itibaren bu kadar odaklanış olması etkileyici. Eminim ki bu tavrını sezon sonuna kadar devam ettirecek. Bu performansıyla Formula 1 tarihinde özel bir şey yarattı.” dedi.
Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, Oscar Piastri, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Mohammed bin Sulayem, President, FIA
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Domenicali, Monaco ve Japonya’da pole pozisyonlarını, üçüncü şampiyonluğa ulaşmasındaki önemli iki an olarak aktardı.
“Monaco’da pole pozisyonunu alırken attığı turu ve iki hafta Japonya’daki sıralama performansını ayakta alkışladım.”
“Max saf yarış yeteneğinin fark yaratabileceğini gösteriyor. Henüz genç bir pilot, kim bilir daha neler yapacak. Umarım dünyanın dört bir yanındaki Formula 1 taraftarları bundan keyif alıyordur ve hayranları kalan yarışlara gelerek şampiyonluğu beraber kutlarlar.”
Verstappen’in rakipleri de onun son başarısını tebrik ettiler ve onun rakiplerinden üstün olduğunu kabul ettiler.
Perez, “Sanırım bugün hepimiz Max’in yerinde olmak isterdik. Ama sadece bir kazanan oluyor. Bu sezon herkesten daha iyi yarıştı. O bütün başarıları hak ediyor.” dedi.
Lando Norris, “Onun adına çok mutluyum. Takımıyla birlikte şampiyonluk için çok çalıştı. Son üç yıl boyunca herkesten daha iyi bir iş çıkardı. Kendisini tebrik ederim.” dedi.
George Russell ise, “Kendisini ve Red Bull’u tebrik ederim. Başından beri herkesten çok daha üstündüler ve Max son zamanlarda bambaşka bir seviyeye çıktı. Onu sadece tebrik edebilirim.”
“Aynaya bakıp kendimizi geliştirmeli ve gelecek yıl onlara daha fazla sorun çıkartmalıyız. Mücadelenin içinde olmak ve onlara baskı yaratmak istiyoruz.” dedi.
Son Haberler
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı" Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!" Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek! Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar