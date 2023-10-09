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Domenicali: "Verstappen F1’de özel bir şey yarattı

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, cumartesi günü Katar’da üçüncü Dünya Şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen’in özel bir şey yarattığına inanıyor.

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Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Verstappen’in ünvanını korumak için üç puana ihtiyacı vardı ancak Sergio Perez’in yarış dışı kalmasıyla, Hollandalı pilot şampiyonluk tacını tekrar giymiş oldu.

Verstappen, 2023 sezonunun bitimine altı yarış kala Michael Schumacher en erken şampiyonluğunu ilan etme rekorunu da eline geçirdi.

Katar GP’sine pole pozisyonunda başlayan Verstappen, şimdiye kadarki 17 yarışta 14 galibiyet, 10 pole pozisyonu ve 16 podyum elde etti.

Domenicali, Red Bull'un yıldız isminin spor tarihinde üç şampiyonluk elde etmiş 11. pilot olmasının ardından, yıldız pilota övgüler yağdırdı.

Domenicali, “Aslında nasıl bir sezon geçirdiğini anlatmaya kelimeler yetmez.”

“Max bu şampiyonluğu hak ediyordu. Sezonun ilk gününden itibaren bu kadar odaklanış olması etkileyici. Eminim ki bu tavrını sezon sonuna kadar devam ettirecek. Bu performansıyla Formula 1 tarihinde özel bir şey yarattı.” dedi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, Oscar Piastri, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, Oscar Piastri, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Domenicali, Monaco ve Japonya’da pole pozisyonlarını, üçüncü şampiyonluğa ulaşmasındaki önemli iki an olarak aktardı.

“Monaco’da pole pozisyonunu alırken attığı turu ve iki hafta Japonya’daki sıralama performansını ayakta alkışladım.”

“Max saf yarış yeteneğinin fark yaratabileceğini gösteriyor. Henüz genç bir pilot, kim bilir daha neler yapacak. Umarım dünyanın dört bir yanındaki Formula 1 taraftarları bundan keyif alıyordur ve hayranları kalan yarışlara gelerek şampiyonluğu beraber kutlarlar.”

Verstappen’in rakipleri de onun son başarısını tebrik ettiler ve onun rakiplerinden üstün olduğunu kabul ettiler.

Perez, “Sanırım bugün hepimiz Max’in yerinde olmak isterdik. Ama sadece bir kazanan oluyor. Bu sezon herkesten daha iyi yarıştı. O bütün başarıları hak ediyor.” dedi.

Lando Norris, “Onun adına çok mutluyum. Takımıyla birlikte şampiyonluk için çok çalıştı. Son üç yıl boyunca herkesten daha iyi bir iş çıkardı. Kendisini tebrik ederim.” dedi.

George Russell ise, “Kendisini ve Red Bull’u tebrik ederim. Başından beri herkesten çok daha üstündüler ve Max son zamanlarda bambaşka bir seviyeye çıktı. Onu sadece tebrik edebilirim.”

“Aynaya bakıp kendimizi geliştirmeli ve gelecek yıl onlara daha fazla sorun çıkartmalıyız. Mücadelenin içinde olmak ve onlara baskı yaratmak istiyoruz.” dedi.

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