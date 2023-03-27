Domenicali'nin antrenman seansı çıkışının asıl sebebi ne?

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Geçen hafta sonu MotoGP sezonunun ilk yarışı için Portekiz'e giden Domenicali, yerel spor televizyonu SportTV'ye çeşitli konulardaki düşüncelerini aktardı.

Program esnasında antrenman seanslarına da değinen Domenicali, "Mühendisler için çok faydalı olan ancak izleyicilerin pek de hoşlanmadığı antrenman seanslarının kaldırılmasını destekliyorum." gibi tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu.

F1'in sahibi Liberty Media'nın yarış formatını elden geçirme konusunda sınırları zorlamaktan kaçınmadığı -en büyük örneği sprint yarışları- düşünüldüğünde, Domenicali'nin sözleri kaçınılmaz olarak daha radikal bir değişikliğin planlandığı şeklinde yorumlandı.

Bununla birlikte, F1'in antrenman seanslarını tamamen iptal etmesi, ne pilotlar, ne takımlar, ne de izleyiciler tarafından tam olarak benimsenmeyecek bir değişiklik.

Pilotlar ve takımlar için sıralama turları ve yarış öncesi ayar ve lastik stratejileri üzerinde çalışmak çok kritik, dolayısıyla antrenmanlar daima bir yarış hafta sonunun hayati derecede önemli bir parçası olarak kalmaya devam edecek.

Ayrıca sezon içi testlere de izin verilmemesi nedeniyle özellikle Cuma antrenmanları, takımların hızlanabilmek amacıyla getirdikleri yeni güncellemeleri denemelerine olanak tanıması açısından kritik önem taşıyor.

Son olarak izleyicilerin de antrenman seanslarına ciddi anlamda katılım gösteriyor olması, insanların ciddi bir aksiyon olmasa bile gün boyunca yoğun bir şekilde çalışan araçları görmekten hoşlandığı anlamına geliyor.

Bu nedenle Domenicali'nin yorumları F1'in antrenman seanslarını tamamen kaldırmayı düşündüğü şeklinde yorumlanmamalı.

Son bilgilere göre F1 Komisyonu, hafta sonlarını daha heyecanlı hale getirmeye yardımcı olmak için yarış formatını bir kez daha değiştirmeyi planlıyor, zira bir yarış hafta sonunda üç antrenman seansının çok fazla olduğu yönünde görüşler mevcut.

Alex Albon, Williams FW45, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, practice their start procedures at the end of FP1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu görüşler, takımlara sıralama ve yarış için ayarlarını ve stratejilerini geliştirmeleri için çok fazla zaman verildiği, bu nedenle yetersiz hazırlıktan kaynaklanan potansiyel risklerin de ortadan kalktığına vurgu yapıyor.

Sprint hafta sonu formatının başarılarından biri, sıralama turlarından önce sadece tek bir antrenman seansı yapılıyor olması, bu da hafta sonunun daha yoğun şekilde geçmesi. Yoğun bir hafta sonu hata riskini arttırıyor, böylece hafta sonu daha heyecanlı bir hal alıyor.

Domenicali'nin yorumlarıyla asıl kastettiği şey, düzenlenen her seansın bir anlam ifade etmesini sağlamak, bunun için de zaman çizelgesini gözden geçirmekle ilgili.

Kendisi geçen yıl Corriere della Sera'ya verdiği bir röportajda, antrenman seanslarını tamamlayanlara puan verilmesi ya da tek turluk sıralama formatına geçilmesi gibi fikirlerden bahsederek bu konudaki tartışmaların da fitilini ateşlemişti.

Domenicali, "Masaya pek çok şey koyuyoruz. Pek çok insan hayır diyor ama bazı durumlarda ters grid gibi uygulamaların geçiş sayısını arttırdığını gördük." diyerek ters grid formatına da yeşil ışık yakmıştı.

F1, sıralama turlarından sonra ancak öğleden sonraki kısa yarıştan önce yapılan, bu nedenle hiçbir ayar değişikliği yapılamayan anlamsız 2. antrenman seansını daha iyi şekilde kullanmak için sprint hafta sonu formatını değiştirmeyi zaten konuşuyordu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En anlamlı değişiklik Cumartesi günkü yarışı tamamen bağımsız bir yarış olarak değerlendirmek olacaktır; böylece Cuma günü öğleden sonra yapılacak sıralama seansı Pazar günkü gridi belirlerken, Cumartesi günü sprint yarışının gridini belirlemek için bir diğer sıralama seansı yapılabilir.

Bunun yanı sıra -Domenicali'nin de dediği gibi- en iyi antrenman turu için ekstra puan da verilebilir, bu da seansları daha ilgi çekici hale getirebilir.

Bu değişiklikler elbette şampiyonanın geleneklerinden kopmasın anlamına geliyor, dolayısıyla eleştirilebilecek yanları da mevcut; örneğin şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyacı olan bir pilotun Cuma günü ekstra puanı alarak sezonu kapatması ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil ve nelerin değiştirileceğine dair tartışmalar bir sonuca varmaktan çok uzak, ancak Cuma antrenmanlarının kalıcı olacağı kesin.

Asıl mesele, takımların istekleri ile şovun kalitesi için neyin iyi olduğu arasındaki çelişkili taleplere uymak amacıyla atılacak adımların pratikte ne kadar iyi olacağı.