Domenicali'nin antrenman seansı çıkışının asıl sebebi ne?

Geçen hafta sonu MotoGP sezonunun ilk yarışı için Portekiz'e giden Domenicali, yerel spor televizyonu SportTV'ye çeşitli konulardaki düşüncelerini aktardı.

Program esnasında antrenman seanslarına da değinen Domenicali, "Mühendisler için çok faydalı olan ancak izleyicilerin pek de hoşlanmadığı antrenman seanslarının kaldırılmasını destekliyorum." gibi tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu.

F1'in sahibi Liberty Media'nın yarış formatını elden geçirme konusunda sınırları zorlamaktan kaçınmadığı -en büyük örneği sprint yarışları- düşünüldüğünde, Domenicali'nin sözleri kaçınılmaz olarak daha radikal bir değişikliğin planlandığı şeklinde yorumlandı.

Bununla birlikte, F1'in antrenman seanslarını tamamen iptal etmesi, ne pilotlar, ne takımlar, ne de izleyiciler tarafından tam olarak benimsenmeyecek bir değişiklik.

Pilotlar ve takımlar için sıralama turları ve yarış öncesi ayar ve lastik stratejileri üzerinde çalışmak çok kritik, dolayısıyla antrenmanlar daima bir yarış hafta sonunun hayati derecede önemli bir parçası olarak kalmaya devam edecek.

Ayrıca sezon içi testlere de izin verilmemesi nedeniyle özellikle Cuma antrenmanları, takımların hızlanabilmek amacıyla getirdikleri yeni güncellemeleri denemelerine olanak tanıması açısından kritik önem taşıyor.

Son olarak izleyicilerin de antrenman seanslarına ciddi anlamda katılım gösteriyor olması, insanların ciddi bir aksiyon olmasa bile gün boyunca yoğun bir şekilde çalışan araçları görmekten hoşlandığı anlamına geliyor.

Bu nedenle Domenicali'nin yorumları F1'in antrenman seanslarını tamamen kaldırmayı düşündüğü şeklinde yorumlanmamalı.

Son bilgilere göre F1 Komisyonu, hafta sonlarını daha heyecanlı hale getirmeye yardımcı olmak için yarış formatını bir kez daha değiştirmeyi planlıyor, zira bir yarış hafta sonunda üç antrenman seansının çok fazla olduğu yönünde görüşler mevcut.

Alex Albon, Williams FW45, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, practice their start procedures at the end of FP1

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images