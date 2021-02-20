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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Yeni regülasyonlar sonrası F1'in durumu, tombala gibi olacak"

Ekleyen:
, Editör

Yeni F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda; F1'in motor gelişimini dondurması, 2022 regülasyonları ve Ferrari'nin geleceği gibi gündemdeki konular hakkında konuştu.

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Domenicali: "Yeni regülasyonlar sonrası F1'in durumu, tombala gibi olacak"

Domenicali'yle yapılan röportajdan ilgili demeçler:

Soru: Devrim niteliğindeki değişiklikler 2022’de devreye girecek. İdeal tasarınıza göre, 6 yarışta 6 farklı galip görebilecek miyiz?

Cevap: “Bunun tombala gibi olacağını düşünüyorum. Yeni bir teknik regülasyon mevzubahis olduğunda, her zaman bir umut olur. Bu sene bu konuda bir fikir oluşacağını düşünüyorum.”

Soru: 2021 takvimi konusunda, şu anda ne durumdayız?

Cevap: “Bugün bile hedefimiz halen 23 yarışlık bir takvimle devam etmek. Bunu henüz pandemi gelişirken söylüyorum. Fakat yazdan önce halkı tribünlere davet edebilmemiz olası görünmüyor.”

Soru: Cumartesi günü yarışın gridini belirlemek adına ayrı bir sprint yarışının yapılacağından bahsediliyor, bunu gerçekten bu sene görecek miyiz?

Cevap: “Formatımızda yaptığımız değişim, halkın ilgisini çekip teklifimizin ticari değerini artıracak bir girişim. TV kanalları, organizatörler, taraftarlar... hepsi yenilik yapmamızı istiyor, biz de denedik."

"Sprint yarışlarını 3 farklı formda düzenleyerek hafta sonlarını mükemmel kılabiliriz. F1’in DNA’sı değişmiyor, fakat beklentiyi karşılamamız doğru hamleydi.”

Soru: Motor gelişimin dondurulması, sizce de teknolojiye öncülük eden bir spor için riskli bir hareket değil mi?

Cevap: “Sanmıyorum. Güç ünitelerinin teknolojik seviyesi çok üstün ve dünyada tek, dolayısıyla artık sürdürülebilirliğin gündeme gelmesi gerekiyor. Bir şirket, maliyeti ve yatırıma karşılık elde edecekleri geri kazanımın belli olmadığı bir projeyi almaz fakat bu fikir hiçbir zaman F1’de yer almadı.”

"Biz kendimize şu sözleri söyledik: ‘Büyümüzü kaybetmeden yeni gelişimleri tanıtabilmek ve takımlar ile diğer ilgili şirketlerin ayakta kalmasını sağlayabilmek için daha az önemli alanlardan kısıyoruz.’“

Soru: 23 yıl Ferrari için çalıştınız, şu anda Şahlanan At’ı nasıl bir konumda görüyorsunuz?

Cevap: “Hayatımın çok önemli bir kısmı hakkında konuşuyoruz. Rekabetçi olmayı garantilemek adına, stabilite arayan bir şirket görüyorum. Dostum Mattia Binotto’ya verebileceğim herhangi bir tavsiyem yok. Ferrari’de önemli olan, çevrenizdeki inanılmaz baskıya aldırmadan önceliklere odaklanabilmeniz.”

Soru: Kendisini bu spora adamış şampiyon Hamilton, sizin için, galibiyet almakta zorlanan Ferrari’den daha mı ağır basıyor?

Cevap: “Ferrari hikayesi ben dahil tüm spor mecrasının ve taraftarlarının ilgisini çekiyor. ”

“8 şampiyonluğa sahip olan tek pilot olmayı hedefleyen ve bu süreçte fikirlerini aktaran Hamilton da bazı noktalara parmak basıyor ve rekabetçi ruhun uzağındaki insanları spora çekiyor."

"Bu yüzden tüm sürücülerle tanışıyorum, her birinin rolünün önemini fark etmesi çok önemli; sadece bir profesyonel olarak değil, etrafında olup bitenlere önem veren bir insan olarak da.”

Soru: Ferrari’yle yapılan gizli anlaşma, Racing Point’e yapılan intihal suçlaması, alınan kararlardaki tutarsızlıklar... Sizce FIA’nın tavrı nasıl değişebilir?

Cevap: “Anlaşmazlıklar F1’in tarihinin bir parçası. Hakemlerin şüpheciliğe ve anlaşmazlıklara aldırmaması gerektiğini düşünüyorum. Şeffaflık. Tüm gri alanlar yok edilmeli. Bu konuda gerçek bir istek ve irade görüyorum.”

Soru: Yani Pembe Mercedes’ten sonra, Yeşil Mercedes-Aston Martin görmeyeceğimizi mi söylüyorsunuz?

Cevap: “Hayır, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım, konu hakkındaki mevcut açıklamalar yeterince açık.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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