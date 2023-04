Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"

Netflix dizisi Drive to Survive'ın başarısıyla kaotik 2021 sezonunun birleşmesi sonucu oldukça büyük bir ivme yakalayan F1, son iki senedir Red Bull dominasyonu nedeniyle bu ivmeyi yitirme riskiyle karşı karşıya; nitekim sporu yeni takip etmeye başlayan birçok izleyici henüz dominasyon görmedi.

Sporun ivme kaybedeceği endişelerini paylaşmayan Stefano Domenicali ise bu durumun beklendiği kadar sıkıntı yaratmayacağını söylüyor.

Yatırımcılarla düzenlenen bir toplantıda söz alan Domenicali, "Öncelikle, eğer bir takım [Red Bull] diğerlerinden daha hızlıysa, tebrikler, diğerlerinden daha iyi bir iş çıkarmışlardır."

"Araçların yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmekse düzenleyici kurum olarak FIA'nın görevi."

"Ancak diğer takımlar birbirlerine oldukça yakın. Bütçe sınırı ile durumun daha iyi rekabet için en iyi şekilde gelişeceğinden çok eminim."

"Şundan da bahsetmek gerek: sıkı rekabet, yeni seyircilerin geldiği yeni pazarlarda gerçekten de önemli bir faktör değil."

"Hevesli taraftarlar için dominant bir aracın ilgiyi azalttığı söylenebilir. Yeni pazarlar için, bu işe yeni giren seyirciler içinse bu çok da önemli değil."

"Bizim için önemli çünkü ekosistemde büyük bir rekabet olduğundan emin olmak istiyoruz."

"Ancak bugün baktığımda, büyüdüğümüz pazarlarda bu faktörün düşündüğünüz kadar önemli olmadığını söyleyebilirim. Bunu söylemek bir bakıma çok ilginç, ancak gerçek bu."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, and Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images