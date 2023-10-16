Domenicali: "Yeni dönemde araçların ağırlığını azaltmak büyük önem taşıyor"
Formula 1 yönetimi 2026’da gelecek yeni teknik kurallarla birlikte araçların ağırlığını azaltmayı planlıyor. Yeni kurallar ile içten yanmalı motorlara bağımlılık korunacak ancak güç ünitelerinin elektrik enerjisinden yararlanma seviyesi artacak.
Yeni kuralların sonucunda 1000 beygirlik motor gücünün yarısı kinetik güç enerjisini depolayan MGU-K parçasından edilecek. Güç ünitesi üreticileri yeni kurallara uyacak araçlar üzerine çalışmaya çoktan başlamış durumda.
Elektrik gücünü arttıracak kurallara ek olarak araçların ağırlıklarını azaltma meselesi de kuralların öncelediği bir mesele.
2023 sezonundaki araçlar 796 kiloya ulaşan ağırlıklarıyla Formula 1 tarihinin en ağır araçları olmuştu. Ağırlıktaki artış giderek daha da katılaşan çarpışma testlerinden, hibrit sistemden, aracın ve tekerleklerin tasarımından kaynaklanmakta.
Bu sezon öncesinde Pirelli lastiklerinde yapılan değişikliğin sonucunda ön lastikler 500 gram, arka lastikler 200 gram, toplamda ise 1,4 kiloluk bir artış olmuştu.
2026’deki kural değişimlerinin lastiklere etkisi ve ağırlık azaltma çalışmaları üzerine konuşan Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali şu açıklamalarda bulundu: ”Ağırlık azaltma tartışması kesinlikle çok önemli."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Kuralları teknik açıdan şekillendirmek FIA’nın elinde. Üstesinden gelmemiz gereken pek çok yeni meselenin olduğunun farkındayız.”
“Bu meselelerden biri de elbette araçların ağırlığı. Pirelli ile birlikte işbirliği yaparak ağırlığın nasıl azaltılabileceğini düşünüyoruz.”
“Araçların ağırlığını azaltmak büyük önem taşıyor. Sadece ağırlık azaltmak değil, arabanın yeni şekli üzerine de çalışıyoruz.”
“Dolayısıyla aracın performansını maksimum seviyeye çıkarmak için birlikte çalışıp doğru çözümleri bulmak her şeyden önemli.”
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
2026’da değişecek kurallar sonrasında yeni nesil otomobillerin tasarımı Formula 1’i ilgilendirse de kuralları düzenleme hakları tamamen FIA’ya ait.
Konuya dair açıklama yapan Domenicali sözlerini şöyle tamamladı: "FIA’nın gelecek yılın yaz aylarına kadar tüm kuralları belirlemiş olmasını, koordineli şekilde çalıştığını göreceksiniz."
"Dolayısıyla yeni araçları mümkün olan en hızlı, en güvenli ve amaçlarımız doğrultusunda verimli olacak doğru özellikleri bulmaya çalışacağımız yoğun bir zaman dilimi olacak. Bu yoğun dönem bizim için eğlenceli bir yarış anlamına geliyor."
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