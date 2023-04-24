Domenicali: "Yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamak pek vakit almayacak"

Formula 1, FIA ve takımlar arasındaki ekonomik ilişkileri belirleyen Concorde Anlaşması 2020 yılında, yani nispeten yakın bir tarihte imzalandı.

Stefano Domenicali'ye göre sporun gittiği yön ve finansal anlamda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında yeni Concorde Anlaşması imzalanırken özel bir zorluk yaşanmayacak.

Formula 1'in başkanı ve CEO'su, bir önceki anlaşmayı imzalamak adına yapılan görüşmelerin neredeyse bir yıl sürdüğünü fakat yeni sözleşme üzerindeki çalışmaların bu kadar uzun sürmeyeceğini söyledi.

Speedweek'e göre Domenicali şöyle konuştu: "Hatırlarsanız, geçmişte birkaç takım mali destek için Formula 1'e başvurmuştu."

"Yarışlara devam edip edemeyecekleri onlar için hayati bir konu olmasından ötürü garanti istiyorlardı."

"Ancak aldığımız önlemler sayesinde Formula 1 artık harika durumda, finans sorunsuz işliyor ve bu da şirketin piyasa değeri üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Tüm takımlar bunun farkında."

"Dolayısıyla zamanı geldiğinde aynı masaya oturacağız ve anlaşacağız. Bence takımlar tekliflerimize anlayış gösterecek ve doğru stratejiye -kısa sürede- karar verebileceğiz."

Mevcut Concorde Anlaşması 2025 yılının sonuna kadar yürürlükte kalacak.