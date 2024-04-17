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Formula 1 Çin GP

Domenicali: "Yarış sayısını arttırma planımız yok"

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, yarış sayısını arttırmak gibi bir planları olmadığını açıkladı.

Ezel Tan
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 ve FIA, geçtiğimiz hafta 2025 sezonu için 24 Grand Prix'den oluşan yeni takvimi resmi olarak açıklamıştı.

Halihazırda Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen bir sürü ülke var ve bunlarla görüşmeler devam ediyor.

Fakat Formula 1'in Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, 24 yarışın üzerine çıkmak gibi bir planları olmadığını söylüyor.

Domenicali, Fransız Canal Plus'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Sadece birkaç yıl önce 17 yarışlık bir takvim yaratmakta sorun yaşıyorduk."

"Bugün ise takvimde 24 yarış var."

"Formula 1'e global çapta gösterilen ilgi göz önüne alındığında, 24 yarış bence doğru sayı."

"Teknik olarak 25 yarış da yapabiliriz fakat ben doğru sayının 24 olduğunu düşünüyorum." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 2nd position, drive up the grid after the finish

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 2nd position, drive up the grid after the finish

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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