Domenicali: "Yarış sayısını arttırma planımız yok"
Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, yarış sayısını arttırmak gibi bir planları olmadığını açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 1 ve FIA, geçtiğimiz hafta 2025 sezonu için 24 Grand Prix'den oluşan yeni takvimi resmi olarak açıklamıştı.
Halihazırda Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen bir sürü ülke var ve bunlarla görüşmeler devam ediyor.
Fakat Formula 1'in Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, 24 yarışın üzerine çıkmak gibi bir planları olmadığını söylüyor.
Domenicali, Fransız Canal Plus'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Sadece birkaç yıl önce 17 yarışlık bir takvim yaratmakta sorun yaşıyorduk."
"Bugün ise takvimde 24 yarış var."
"Formula 1'e global çapta gösterilen ilgi göz önüne alındığında, 24 yarış bence doğru sayı."
"Teknik olarak 25 yarış da yapabiliriz fakat ben doğru sayının 24 olduğunu düşünüyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 2nd position, drive up the grid after the finish
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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