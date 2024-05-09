Domenicali: "Yakında F1 takvimine yeni yarışlar girecek"
Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, gelecekte takvime yeni yarışların dahil olacağını söyledi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Formula 1, bu yıl için 24 yarışlık rekor bir takvim belirledi ve bu takvim 2025 yılında da korunacak. Bu, takvime yeni yarışların girmeyeceği anlamına geliyor.
Fakat 2025 sonrası için Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkenin Formula 1'e dönme arzusu var.
F1'in CEO'su Stefano Domenicali, şu anda pek çok ülke ile görüşmelerde bulunduklarını doğruladı fakat isim vermedi.
Domenicali'ye göre yakında takvime yeni yarışlar dahil olacak.
F1'in patronu şöyle diyor: “Dünya çapında yarışlarımıza büyük ilgi var, organizatörlerden büyük talep görüyoruz."
"Amacımız, takvimdeki yarış sayısını koruyarak konum anlamında olası fırsatları dengelemek. Şu anda 24 yarışlık bir takvimin en uygun çözüm olduğunu düşünüyoruz."
"Bizler ve sizler, son yıllarda yarış düzenleme kalitesinin nasıl arttığını, hem bizler hem de organizatörler için ekonomik etkinin nasıl yükseldiğini görebiliyoruz."
"Yarış düzenlemeye yönelik yüksek talep de doğru stratejiyi seçtiğimizi gösteriyor."
"Bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapmak isteyen kıtalar için doğru dengeyi bulmak gerekiyor."
"Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni pistlerde yarış düzenleyeceğiz. Formula 1'in gelişimi için çok cazip olan bazı yeni yerlerde yarışlar yapacağız."
Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group
Fotoğraf: Shameem Fahath
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