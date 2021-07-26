Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi ve Formula 1'in doğru yönde adımlar atmaya devam ettiğini söyledi.

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

Vettel, son senelerde çevrecilik konusunda büyük adımlar attı ve bu konuda sesini daha fazla çıkarmaya başladı.

Britanya GP'den sonra tribünlerdeki plastik şişeleri toplamaya yardımcı olan Vettel, Avusturya'daki iki yarış arasında öğrencilerle "arı oteli" kurulmasına yardımcı olmuş ve benzer şekilde Britanya GP öncesinde bir sınıfta çocuklara çevrecilik konusunda konuşma yapmıştı.

Sürdürülebilirlik konusunda Vettel, "Bence bu, hepimizi ilgilendiren bir mesele.”

“Ayrıca bu ne bir spor, ne bir iş, ne bir aktivite, ne de bir programın göz ardı edebileceği bir konu. Bu yüzden bu hepimizin karşı karşıya olduğu ve gelecekte daha da çok bizi etkileyecek bir şey.”

“Ayrıca bu bizim sporumuzun yüzleştiği de bir şey bu yüzden hepimizi ilgilendiriyor ve hepimizin bu konuda farkındalığı yüksek olmalı. Bu nedenle, herkes için önemli olan bu konuda olabildiğince farkındalık yaratmak için sesimi çıkarmaktan çekinmeyeceğim.” demişti.

Channel 4'e konuşan Domenicali, "Vettel'e cevap vermemize gerek yok çünkü şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Ve sevdiğim şey, her zaman daha fazlasını yapma dürtüsüdür. Bizim yaklaşımımız bu şekilde. Bu değerden bahsederken, Formula 1 hep bu yaklaşımda."

"Motor sporlarının ötesinde yapmaları gereken başka şeyler olduğunu anlayan pilotlarımızın olması harika ancak Formula 1 gerçekten bu projeye tamamen dahil olmuş durumda." dedi.

Domenicali, gelecekte Formula 1'in karbon ayak izini daha da azaltmak için farklı çalışmaların olduğunu söyledi.

Domenicali, "Gelecekte projenin bir parçası olacak sürdürülebilir yakıtla ilişki, dünya açısından bazı oyun değiştirici adımlardan bahsediyoruz."

"Yakında bunlardan bahsedeceğiz. Burada plastik kullanımı hakkında konuşmak için zaten planlarımız var ve organizatörün etkinliğiyle birlikte nasıl verimli olabileceğimiz konusunda resmi olarak ne söylediğimizi görüyorsunuz."

"Yani bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve Formula 1, bir spor platformu olarak gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

Önceki haber

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

3 s
2
Formula 1

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

6 s
3
Formula 1

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

1 s
4
Formula 1

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

45 dk
5
Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

8 s
Son Haberler
Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi
F1

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

45dk
Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"
F1

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

1 s
F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir
F1

F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir

1 s
Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor
F1

Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor

3 s
Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
F1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Masi: "F1, ilk Sprint hafta sonuyla gurur duymalı" Britanya GP
Formula 1

Masi: "F1, ilk Sprint hafta sonuyla gurur duymalı"

Hakkinen, Sprint yarışını "heyecan verici" buldu Britanya GP
Formula 1

Hakkinen, Sprint yarışını "heyecan verici" buldu

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin
Formula 1

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP öncesi indirimli biletler için son günler

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Son Haberler

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1

Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Verstappen ile Hamilton mücadele ederken sportmence davranmalılar"

F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir
Formula 1 Formula 1

F1, 2022 sezon öncesi testlerini Barselona ve Bahreyn'de yapabilir

Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, 2022 takviminin başında yer almak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.