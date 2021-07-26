Domenicali, Vettel'in sürdürülebilirlikle ilgili eleştirilerine cevap verdi

Vettel, son senelerde çevrecilik konusunda büyük adımlar attı ve bu konuda sesini daha fazla çıkarmaya başladı.

Britanya GP'den sonra tribünlerdeki plastik şişeleri toplamaya yardımcı olan Vettel, Avusturya'daki iki yarış arasında öğrencilerle "arı oteli" kurulmasına yardımcı olmuş ve benzer şekilde Britanya GP öncesinde bir sınıfta çocuklara çevrecilik konusunda konuşma yapmıştı.

Sürdürülebilirlik konusunda Vettel, "Bence bu, hepimizi ilgilendiren bir mesele.”

“Ayrıca bu ne bir spor, ne bir iş, ne bir aktivite, ne de bir programın göz ardı edebileceği bir konu. Bu yüzden bu hepimizin karşı karşıya olduğu ve gelecekte daha da çok bizi etkileyecek bir şey.”

“Ayrıca bu bizim sporumuzun yüzleştiği de bir şey bu yüzden hepimizi ilgilendiriyor ve hepimizin bu konuda farkındalığı yüksek olmalı. Bu nedenle, herkes için önemli olan bu konuda olabildiğince farkındalık yaratmak için sesimi çıkarmaktan çekinmeyeceğim.” demişti.

Channel 4'e konuşan Domenicali, "Vettel'e cevap vermemize gerek yok çünkü şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Ve sevdiğim şey, her zaman daha fazlasını yapma dürtüsüdür. Bizim yaklaşımımız bu şekilde. Bu değerden bahsederken, Formula 1 hep bu yaklaşımda."

"Motor sporlarının ötesinde yapmaları gereken başka şeyler olduğunu anlayan pilotlarımızın olması harika ancak Formula 1 gerçekten bu projeye tamamen dahil olmuş durumda." dedi.

Domenicali, gelecekte Formula 1'in karbon ayak izini daha da azaltmak için farklı çalışmaların olduğunu söyledi.

Domenicali, "Gelecekte projenin bir parçası olacak sürdürülebilir yakıtla ilişki, dünya açısından bazı oyun değiştirici adımlardan bahsediyoruz."

"Yakında bunlardan bahsedeceğiz. Burada plastik kullanımı hakkında konuşmak için zaten planlarımız var ve organizatörün etkinliğiyle birlikte nasıl verimli olabileceğimiz konusunda resmi olarak ne söylediğimizi görüyorsunuz."

"Yani bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve Formula 1, bir spor platformu olarak gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.