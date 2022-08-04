Domenicali: "Vettel'e teklif yapacağız"

Haberi dinle

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak ve yeni sezonda ne yapacağı bilinmiyor.

Alman pilotun yaşı henüz çok genç olduğu için alternatif serilerde yarışabileceği düşünülüyor ancak ilk etapta ailesiyle vakit geçirmek istiyor.

Bu yüzden Vettel'in 2023'ü bir dinlenme yılı olarak göreceği, sonrasında da kariyeri için planlamalar yapacağı tahmin ediliyor.

Fakat şimdiden kendisine görev vermek isteyen taraflar var ve bunlardan birisi de F1 CEO'su Stefano Domenicali.

Domenicali, Vettel'in emekliliği ve gelecek planlarına ilişkin şöyle dedi: "Sebastian'ın kararının farkındayım ve onunla konuşacağım."

"Sebastian her zaman Formula 1 ile bağdaşlaştırılacak ve bu bağın gelecekte de mümkün olduğunca güçlü kalmasını istiyoruz."

"Sistemimizin bir parçası olma fırsatıyla ilgileniyorsa ve yaklaşımlarımız birbirine uyuyorsa, onu memnuniyetle F1'e davet edeceğim."

"Ancak bildiğim kadarıyla sezon bittikten sonra kendini toparlamak ve ailesiyle vakit geçirmek istiyor.”