Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"

2010-13 arası Red Bull'da arka arkaya dört şampiyonluk kazanan Sebastian Vettel, 2015'te katıldığı Ferrari'de özellikle 2018'den bu yana pek çok hata yaptı ve 2020 sonunda İtalyan ekipten ayrılacak.

Vettel'in ne yapacağı şimdilik belirsiz ancak 2020'de iyi bir sezon geçirmesi gerektiği düşünülüyor.

"Ferrari ve Sebastian Vettel'in kararına saygı duyuyorum. Sebastian ve Ferrari'ye gelecek için en iyisini diliyorum. Her iki tarafında bu adımı çok dikkatli şekilde düşündüğüne eminim."

"Sebastian büyük bir sürücü ve kesinlikle farklı şartlarda şampiyonluk kazanabilirdi. Gelecekte ne yapacağını bilmiyorum. Ferrari ile önünde bir yıl daha var ve bu, büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Neden dört kez dünya şampiyonluğunu kazandığını göstermek zorunda kalacak. Bu yıl nasıl hareket ettiğini görmek çok ilginç olacak."

Domenicali, Carlos Sainz seçimi hakkında da konuştu.

"Ferrari-İspanya arasındaki ortaklık çok önemli. Önce Fernando yarıştı ve şimdi Carlos takıma katılacak. Bir İspanyol sürücünün Ferrari ile şampiyon olması yeni bir durum. Carlos hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güçlü. Bir şampiyonun oğlu olabilir ancak F1'e geldiğinizde çok iyi olmak zorundasınız. Ferrari'de yarışmanın getirdiği baskıya dayanabilmesi için bu yıl iyi şekilde hazırlanması gerekiyor. Bence bu noktada Alonso, onun adaptasyonuna çok yardımcı olacak. Fernando ve Carlos çok sıkı dostlar ve sanırım babası da Carlos'a deneyimleriyle çok yardım edecek. McLaren'da Lando ile çok gelişti ve önünde bir yılı daha var. Odaklanmaya devam etmeli. Takımı tanıması ve Charles'la iyi bir ilişki kurması için yeterli vakti olacak. Ferrari'de iyi bir rol oynayabilmek için tüm kartlara sahip."

"En önemli şey istikrar ve dengedir. Hem Carlos hem de Charles çok yetenekli ve genç. İkisi de Ferrari için çalışmalı. Takım en önemli şeydir. Elbette Ferrari, Charles'a çok güçlü bir destek veriyor ancak bu, Carlos'un Ferrari'de neler yapacağını gösteremeyeceği anlamına gelmez."

"Bence Carlos sakin ve dikkatli olmalı. Bir dünya şampiyonu olabilmek için harika bir araca sahip olmak gerekir, aksi takdirde kazanamazsınız. Sürücüler arasında iyi bir ilişki, takımla iyi bir ilişki olması önemli. Ancak asıl mesele rekabetçi bir araca sahip olmak."

Fernando Alonso'nun olası dönüşü sorulduğunda Domenicali, "Umarım Formula 1'e döner çünkü harika bir şampiyon ve eğer geri dönerse çok güçlü bir sürücü olduğunu gösterecek. Mümkün olan en iyi takıma sahip olmasını istiyorum, çünkü maksimumunu vereceğini biliyorum." yanıtını verdi.