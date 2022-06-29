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Formula 1 Haberler

Domenicali, Verstappen'in sezon bitmeden şampiyon olacağı iddiasını reddetti

Stefano Domenicali, Mark Webber'in, Verstappen'in erken bir şampiyonluk alma yolunda olduğu iddiasını reddetti.

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Domenicali, Verstappen'in sezon bitmeden şampiyon olacağı iddiasını reddetti
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2022 sezonu, Ferrari'den yana başladı ancak Red Bull, dayanıklılık sorunlarını çözdüğünde zirvedeki yerini aldı.

Verstappen, son altı yarıştan beşini kazandı ve toplam yedi galibiyet alarak takım arkadaşı Sergio Perez'in 46 puan önünde liderliğe yerleşti. Ferrari'deki rakibi Charles Leclerc ise şu anda 49 puan geride üçüncü sırada.

Bu sezon, Verstappen ve Hamilton arasında son yarışa kadar giden bir mücadele izlediğimiz 2021 yılına göre çok farklı bir yönde gidiyor gibi duruyor.

Eski Red Bull pilotu Webber de, Verstappen'in bu yıl şampiyonluğu daha erken alacağını düşünüyor.

Webber, "Red Bull'un şu anda her şey için bir cevabı var, Max üç yarış kala şampiyonluğu alabilir." dedi.

Domenicali ise bu sözlere katılmıyor.

F1 başkanı şunları söyledi: "Sezon başladıktan üç yarış sonra Verstappen'in yaptığı yorum, şampiyonanın bittiği yönündeydi ve Ferrari yaklaşık 40 puan farkla liderdi."

"Şimdi ise tam tersi, Max şampiyonayı 46 puan farkla lider götürüyor."

"İhtiyatlı olmalıyız. Şampiyona çok uzun ve çok fazla iniş çıkış olacak."

"Şampiyonanın bittiğini söylemek için çok erken ve bunu, umduğum için değil inandığım için söylüyorum."

"Sezonun henüz üçte biri bitti. Çok fazla yarış var ve şampiyonluk mücadelesinin yakın olacağına eminim."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes W13, 3rd position, arrive in Parc Ferme

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes W13, 3rd position, arrive in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İtalyan, Ferrari pilotu Leclerc'in de yeniden yarış kazanmaya başlamasının an meselesi olduğuna inanıyor.

Domenicali aynı zamanda Mercedes'in de er ya da geç mücadeleye katılacağını düşünüyor.

Domenicali, "Leclerc harika bir durumda ve Ferrari çok yakın."

"Aynı zamanda Mercedes'in de hızlandığını görüyorum. Yani şampiyona yakın olacak."

"Her şey araçların pistlere nasıl uyum sağladığı ve bütçe sınırı ile nasıl güncelleme getirdiklerine bağlı. İçinde olduğumuz durumun güzelliği bu"

"Mercedes'in yaklaşacağına eminim çünkü onlar olağanüstü bir takım ve geçmişte arka arkaya sekiz şampiyonluk elde ettiler."

"Mücadelede olacaklar, vazgeçmeyecekler. Bu da durumun biraz daha karmaşık olmasına yardımcı olacak." dedi.

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