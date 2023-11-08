Domenicali: "Verstappen'in performansını takdir etmeliyiz"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Max Verstappen'in bu yıl sergilediği performansı övdü ve insanların bunu takdir etmesi gerektiğini dile getirdi.
2023'teki 20 yarışın 19'unu kazanan Red Bull, spor tarihinin en güçlü yıllarından birisini geçiriyor.
Max Verstappen de aynı süreçte 17 galibiyet alarak, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot oldu. Üstelik en yüksek galibiyet yüzdesi rekorunu da eline geçirdi.
Formula 1'in Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Hollandalı pilotun övgüyü hak ettiğini düşünüyor.
Domenicali, "Bir sürücünün ya da bir takımın hakimiyeti her zaman Formula 1'in bir parçası olmuştur."
"Max Verstappen'in bu sonuçları elde etmek için inanılmaz bir iş yaptığını ve yapmaya devam ettiğini kabul etmeliyiz. Bu gerçeği kabul etmeliyiz."
"Fakat sıralama turlarındaki farklara bakarsanız, mücadelenin inanılmaz derecede yakın olduğunu ve geçiş sayısına bakıldığında, son iki sezonun genel olarak en iyi sezonlardan biri olduğunu görebilirsiniz."
"Formula 1, herhangi bir takımın dominasyonunu durdurmak için bir şeyler yapan bir spor olarak görülmemeli. Böyle bir yaklaşım yanlış olur."
"Öte yandan Formula 1'in özü, diğer takımların ve sürücülerin en üst düzeyde mücadele etme fırsatına sahip olmasıdır." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1
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