Domenicali, Verstappen'in 2022 performansını merak ediyor

Hollandalı pilot, Formula 1'de şampiyon olmayı hedefliyordu ve bu hedefine, spordaki yedinci yılında ulaşmış oldu.

Geçen sezon oldukça zorlayan ve hemen hemen tüm yarışlarda limitte sürüş çıkaran Verstappen, rakipleriyle mücadelede genellikle risk alan taraftı.

Ancak halihazırda zaten şampiyon olduğu için üzerindeki baskının kalkacağı ve artık daha farklı mücadele edeceği yönünde görüşler var.

F1-Insider.com ile yaptığı özel röportajda Domenicali, Verstappen'in nasıl bir iş yapacağını, kendisinin de merak ettiğini söyledi.

"Her sürücü eşsizdir. Max son birkaç yıllık süre zarfında muazzam bir gelişim kaydetti."

"2021'de sürekli olarak limitte sürüyordu. Bu yüzden şampiyonluğu hak etiğini düşünüyorum."

"Onu, son şampiyon olarak yeni bir konumda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi hayaline ulaştı ve 2022'de nasıl olacağını görmek ilginç olacak.."

Domenicali, gelecek yıl Lewis Hamilton ve Verstappen arasındaki mücadelenin sürmesini, hatta bu mücadeleye daha fazla ismin katılmasını umuyor.

"Gelecek yıl Lewis ve Max arasındaki mücadelenin devam etmesini umuyorum. Fakat diğer sürücülerin de şampiyonluk mücadelesine dahil olmasını istiyorum."

"Şu anda çok genç ve yetenekleri sürücülerimiz var. Gerçekten çok güçlü bir gride sahibiz."

"Şu anda tek soru işareti, yeni Formula 1 araçlarının, daha fazla sürücüyü zaferler ve nihayetinde şampiyonluk için savaşacak konuma getirip getiremeyeceği."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, battle for the lead

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images