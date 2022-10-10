Domenicali: "Verstappen bu yıl kusursuzdu"

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Max Verstappen, 2022 Japonya Grand Prix'sini baskın bir performansla kazandı ve bu yılki 12. zaferini elde etti

Son 10 yıllık süreçte, bir sezonda en çok galibiyet alan isim olan Verstappen, Charles Leclerc'in 3. olmasıyla kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Bitime dört yarış kala bu başarıyı elde eden Verstappen'in performansı, büyük yankı uyandırırken, F1 dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Verstappen'in bu yıl kusursuz bir iş yaptığını ve şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Domenicali, "Max Verstappen'i ve Red Bull Racing'i 2022 Dünya Sürücüler Şampiyonluğunu kazandıkları için tebrik ediyorum."

"Max tüm sezon boyunca inanılmaz derecede iyi sürdü ve hatasız bir iş yaptı. Ne kadar büyük bir yetenek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."

"Şimdi Charles, Sergio, George, Lewis ve Carlos sezon sonuna kadar ilk üçte yer almak için mücadele edecekler."

"Hepimiz önümüzdeki yarışları büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.