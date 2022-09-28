Domenicali: "Verstappen bir yamyam gibi, bana Schumacher'i hatırlatıyor"

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Geçtiğimiz sezon Lewis Hamilton ile verdiği kıyasıya mücadeleden galip ayrılan ve son yarışta kariyerinin son şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, bu sezon karşısında bambaşka bir ikili buldu: Ferrari ve Charles Leclerc.

Sezona mekanik arızalarla başlayan ve ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalan Verstappen sonrasında hızla toparlandı ve İspanya'da şampiyona liderliğine yükselmesinin ardından Ferrari'nin mekanik arıza-yanlış strateji-pilotaj hatası üçgeninden faydalanmayı başararak farkı 100 puana kadar çıkarttı.

Sezonun bitmesine daha altı yarış var ancak Verstappen şimdiden 11 zafer elde etmiş vaziyette ve zafer sayısını 14'e çıkartması durumunda an itibariyle Sebastian Vettel ile Michael Schumacher'a ait olan "bir sezonda en fazla galibiyet elde eden pilot" rekorunun tek başına sahibi olacak.

Böylesine tarihi bir sezon geçiren Verstappen'in yaklaşımı, Stefano Domenicali'ye geçmişte çalıştığı Schumacher'i fazlasıyla hatırlatmakta.

Corriere dello Sport'a konuşan Domenicali, "[Verstappen] ona [Schumacher] çok benziyor çünkü pistte yaptığı her şeye tek tek odaklanıyor. Çok olgunlaştı, duygularını yönetmeyi öğrendi."

"O bir yamyam, kimsenin yüzüne bakmıyor, bu yönüyle de bana Michael'ı hatırlatıyor." dedi.

Domenicali, şampiyonluk mücadelesinden kopan ve Sergio Perez ile ikinci sıra mücadelesine girişen Leclerc için ise, "O da olağanüstü bir sürücü, rakiplerine Max'e göre daha farklı bir empatiyle yaklaşıyor."

"F1 dışında başka ilgi alanları da var ve bunların üstüne gitmeye hevesli." dedi.