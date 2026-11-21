Formula 1 Las Vegas GP

Domenicali: "V8 motorlara dönüş, Formula 1’in doğal evriminin bir parçası"

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, 2030’da V8 motorlara geçiş kararının arkasındaki nedenleri açıkladı. 2026 teknik kurallarının büyük ölçüde otomobil üreticilerinin elektrikli teknolojilere yönelik talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirten Domenicali, bugünkü koşulların artık farklı bir yaklaşımı mümkün kıldığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 18:30

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Stefano Domenicali

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Formula 1, 2026 sezonunun henüz sonuna gelinmeden 2030 yılında V8 motorlara geçiş için yeni bir yol haritası açıkladı. Mevcut güç ünitelerinde içten yanmalı motor ile elektrik sistemlerinin güç katkısı yaklaşık yüzde 50-50 oranında paylaşılırken, yeni düzenlemeyle birlikte şampiyonanın teknik yaklaşımında önemli bir değişim yaşanacak.

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, Las Vegas’ta The Race'e yaptığı açıklamada, 2026 kurallarının ortaya çıkış sürecini ve V8 motorlara dönüş kararının arkasındaki gerekçeleri anlattı.

Domenicali’ye göre 2026 güç ünitesi kurallarının şekillenmesinde iki temel faktör etkili oldu. Büyük otomobil üreticileri elektrikli teknolojilerin daha fazla kullanılmasını isterken, COVID-19 pandemisinin yarattığı ekonomik belirsizlikler de üreticilerin Formula 1’den ayrılma ihtimalini gündeme getirmişti.

Domenicali, o dönemde şampiyonanın üreticilerin taleplerini dikkate almak zorunda olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık. Çünkü aksi takdirde elimizde otomobil kalmayabilirdi. O dönemdeki durumu çözmek çok daha zordu. Ancak bunun güzel bir tarafı da vardı. Yeni bir şey icat etme, yeni bir hikâye oluşturma ve daha fazla ilgi çekme fırsatı yakaladık.”

Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2020'nin sonu ve 2021'in başında motor üreticileri açısından belirsizlik oldukça yüksekti. Red Bull henüz kendi motor departmanını kurma planlarını netleştirmemişti. Renault geleceğiyle ilgili karar aşamasındaydı, Audi ise Formula 1'e katılma kararını henüz vermemişti.

Olası en kötü senaryoda Ferrari ve Mercedes'in şampiyonadaki tüm takımlara motor tedarik etmesi gerekebilirdi. Ancak iki üreticinin de böyle bir yükümlülüğü kabul edeceğinin garantisi yoktu. Bu durum, Formula 1'i ciddi bir motor tedarik kriziyle karşı karşıya bırakabilirdi.

Bu nedenle 2026 güç ünitesi kurallarının otomobil üreticilerini memnun edecek şekilde hazırlanması ve özellikle Audi'nin fabrika takımı olarak şampiyonaya katılmasının teşvik edilmesi büyük önem taşıyordu.

Domenicali, bugünkü koşulların ise o dönemden farklı olduğunu ve Formula 1'in artık otomobil üreticilerinin taleplerine aynı ölçüde bağlı olmadığını ifade etti.

Formula 1 teknolojiyle uyumlu kalmak istiyor

Domenicali, V8 motorlara geçiş kararının temelinde şampiyonanın teknolojik gelişmelerle uyumlu ve cazip kalma hedefinin bulunduğunu söyledi. 2026 kurallarının FIA ve otomobil endüstrisiyle birlikte alınan bir karar olduğunu hatırlatan Domenicali, o dönemde üreticilerin elektrikli teknolojilere öncelik vermek istediğini, Formula 1'in ise bu yaklaşımı aynı ölçüde benimsemediğini belirtti.

Domenicali sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuralları değiştirmemizin temel nedeninin cazip kalmak ve teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almak olduğuna gerçekten inanıyorum. Bugün, FIA'nın otomobil endüstrisinin temsilcileriyle birlikte aldığı ve elektrikli teknolojilere ağırlık vermek isteyen bir kararın sonuçlarıyla karşı karşıyayız. O dönemde bizim istediğimiz tam olarak bu değildi."

"Asıl soru dengeyi nasıl bulacağımızdı. Bunun cevabı, enerji katkısının yüzde 50-50 olduğu ya da gerçekte hangi oranda gerçekleştiği farklılık gösterebilen hibrit güç üniteleri oldu. O dönemde bunun bir varoluş meselesi olduğunu biliyorduk. Ayrıca aptal insanlar değiliz. Pilotların, takımların ve otomobil üreticilerinin katıldığı görüşmeler gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu evrim doğal bir süreç.”

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- Motorsport.com Ekibi

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