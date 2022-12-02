Domenicali: "Umarım Ferrari, mevcut ivmeyi koruyabilecek birisini bulur"

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Ferrari'de Mattia Binotto dönemi 31 Aralık'ta kapanıyor; İtalyan mühendis, o tarihte İtalyan şirketindeki görevinden ayrılacak.

Ferrari şu anda yeni bir takım patronu ve teknik direktör arayışında ancak henüz nihai kararlarını vermiş değiller.

Marca'ya konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, İtalyan ekibin doğru kararı vermesini umduğunu söyledi.

Domenicali, "Bulunduğum pozisyondan ötürü pek bir yorum yapamam."

"Söyleyebileceğim tek şey Mattia Binotto'ya geleceği için şans dilediğim ve Ferrari'nin bu yıl başlayan ve şampiyona ikinciliğiyle sonuçlanan yolculuğu devam ettirebilecek kişiyi bulmasını umduğum." dedi

Carlos Sainz ile ilgili bir soru üzerine Domenicali, "Carlos gerçekten iyi ve önemli bir sezon geçirdi."

"Rekabetçi bir takıma sahip olması ve Ferrari'nin gelecek yıl da aynı seviyede devam etmesi onun için önemli olacak. Açıkçası biz de onun için bunu diliyoruz." dedi.

Domenicali'ye sorulan sorulardan birisi de eskiden birlikte çalıştığı Fernando Alonso ile ilgili oldu.

Domenicali, "Benim için önemli olan Fernando'nun Formula 1'de devam etmesi."

"Süper motive olmuş durumda. Bu yıl bile yaşın kendisi için bir sorun olmadığını gösterdi. Çok rekabetçi bir sürücü, zihinsel olarak çok güçlü, çok profesyonel."

"F1 onun kanında var. Sürekli motivasyonunu korumayı başarıyor. F1'den ayrıldığında bile kafasında geri dönmek vardı. Şu an bulunduğu yeri hak ediyor." dedi.