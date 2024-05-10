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Formula 1 Miami GP

Domenicali: "Taraftarların ilgisi giderek artıyor"

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, taraftarların spora olan ilgisinin giderek arttığı görüşünde.

Ezel Tan
Stefano Domenicali-Sara Eisen ve Greg-Maffei_Miami-GP-Mayıs-2023

Fotoğraf: CNBC

2024 sezonunun ilk altı yarışının ardından Max Verstappen, şampiyonayı lider götürüyor ve büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde bu yıl da şampiyon olacak.

Bazı taraftarlar tek bir sürücünün sürekli zafer kazanmasını sıkıcı bulsa da Formula 1 patronu Stefano Domenicali, her an her şeyin değişebileceğini, bu yüzden yarışları izlemeye devam etmeleri gerektiğini söylüyor.

Domenicali'ye göre taraftarların spora olan ilgisi de giderek artıyor.

Domenicali, “Tarih boyunca Formula 1'de, büyük pilotların hakimiyetine tanık olduğumuz dönemler yaşandı. Bu süreçte uzun süre boyunca tek pilot kazandı."

"Her dönemin ardından başka biri, diğerinin yerini aldı ve bu böyle devam etti fakat bu faktör taraftarları spordan soğutmadı."

"Biri çok sayıda yarış kazandığında, artık onun bir efsane haline geldiğini inkar edemezsiniz. Max'in şu anda en iyi sürücü olduğu gerçeğine saygı duymalısınız. Fakat er ya da geç birisi onu geçmeyi başaracak."

"Yarışların sıkıcı geçtiğini söyleyen çok az taraftar var. Dünya çapında neredeyse tüm biletler satılıyor ve ilgi giderek artıyor."

"Eğer birileri yarışların sıkıcı olduğunu düşünüyorsa, bu sporu takip etmeye devam etmeli çünkü Formula 1'de çok şey yaşanıyor."

"Rekabet çok yoğun, dolayısıyla her an her şey değişebilir. Sıkılsalar bile yine de bizimle kalmalarını tavsiye ederim.” dedi.

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, on the grid

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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