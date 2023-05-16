Domenicali: "Takımların rekabet seviyesine müdahale edemeyiz"
Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Red Bull'un şu anda herkesten daha iyi olduğunu kabul ediyor ancak kimsenin rekabet seviyesine etki edemeyeceklerini söylüyor.
2023 Formula 1 sezonunun başlangıcında Red Bull Racing damga vurdu. Avusturyalı ekip, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen beş yarışın hepsini kazanırken, bunların çoğunda duble yaptı.
Red Bull'un mevcut performansı taraftarları ve bazı takımları korkutuyor çünkü Avusturyalı ekip neredeyse hiç hata yapmıyor ve rahat zaferler elde ediyor.
Bu da şampiyonaya olan ilginin azalması anlamına gelebilir. Geçmişte belirli dönemlerin sona ermesi amacıyla çeşitli kural değişiklikleri yapılırdı.
Formula 1'in şefi Stefano Domenicali, böyle bir şey yapmayacaklarını çünkü Red Bull'un şu anda herkesten daha iyi bir iş çıkardığını söyledi.
Financial Times'a konuşan Domenicali, "Red Bull'un bu yıl herkesten daha iyi olduğunu kabul etmek zorundayız, bu bir gerçek."
"Fakat şampiyonluk mücadelesinin sona erdiğini söylemek doğru olmaz."
"Biz, takımların rekabet gücüne müdahale edemeyiz ve bunu etkileyemeyiz. Fakat finansal kurallar üzerinde yaptığımız çalışmalar sayesinde, bazı takımlarla diğerleri arasındaki teknik farkı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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