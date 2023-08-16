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Domenicali: "Takımlar kendi çıkarlarını bir kenara koymalı"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'ye göre takımların kendi çıkarlarını bir kenara bırakması ve serinin büyümesi için ortak hareket etmesi gerek.

Altay Gök
Ekleyen:
Tanuja Randery, AWS Managing Director, EMEA, on the grid with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Liberty Media döneminde popülarite anlamında epey ilerleme kaydeden F1, gerek Netflix dizisi Drive to Survive gibi girişimlerin, gerek YouTube kanalını aktifleştirmesi gibi birçok hamlenin faydasını gördü diyebiliriz.

Yine de tüm bunları yeterli görmeyen Domenicali, gelecekte farklı pazarlara girerek seriyi daha da büyütmek istiyor.

Kendisine göre serinin daha da büyümesinin önündeki tek engel, takımların kendi aralarında yeterince işbirliği yapmaması ve kendi çıkarlarını düşünerek zaman zaman bazı değişiklikleri engellemeleri.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Domenicali, "F1 mevcut yapısıyla büyüdü ve bunu değiştirmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

"FIA'nın kuralları tanımlama ve takip etme konusunda sorumlu olduğunu, bunun böyle devam edeceğini vurgulamamız gerek."

"Ancak serinin daha da büyümesi için ne gerekiyor sorusuna cevabım, takımların kendilerini yönetme yaklaşımlarını değiştirmesi olur."

"Pistteyken her takımın mücadeleden galip ayrılabilmek adına her şeyini ortaya koyması normal, ancak bir araya gelmemiz ve sporun iyiliğini düşünmemiz de gerek."

"Her takım seriye kendi kısa vadeli çıkarlarının da ötesinde katkı sağlamalı. Bu noktada bir miktar ilerleme kaydedildiğine inanıyorum, ancak daha gidilecek çok yol var."

"Kanada'da bir toplantı düzenledik ve NFL genel müdürü Roger Goodell ile takımlarla iletişim açısından meseleleri ele almanın farklı bir yolu olup olmadığını konuştuk."

"Yarış esnasında rekabetçi olmak doğru, ancak dışarıda takım ruhuyla ele alınması gereken ortak temalar mevcut." 

"Takımların yarışı kazanmanın ya da kaybetmenin ötesinde çıkarları olduğunu anlamalarına ihtiyacımız var. Bu konuda iyimserim." dedi.

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