Domenicali: "Sürücüler bu kadar çok yarışa katılmak istemiyorsa, yarışmayabilir"
F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'de yarışmaktan keyif almayan sürücülere "yarışmamalarını" söylüyor.
Fotoğraf: Shameem Fahath
Formula 1'de takvimdeki yarış sayısı 24 yarışı bulmuş durumda ve bunun gelecekte daha da artacağı tahmin ediliyor.
Yarış sayısı arttıkça sürücülerin de yapması gereken daha fazla iş oluyor ve kendilerine ayıracak vakitleri kalmıyor.
Bundan dolayı bazı sürücüler, takvim büyümeye devam ederse Formula 1'den ayrılmayı düşünebileceklerini söylediler.
Fakat F1'in CEO'su Stefano Domenicali, yarışmayı seven tüm pilotların yarış sayısına takılmayacağı görüşünde.
Domenicali şöyle diyor: "Yarış sayısındaki artış hakkında konuşacak olursak, öncelikle sürücülerle iletişim halinde olduğumu belirtmeliyim."
"Eğer bir pilot olarak araç kullanmaktan hoşlanıyorsanız, bunu her gün yapabilirsiniz."
"Fakat Formula 1'de yarışmayı sevmiyorsanız, dışarıda kalabilirsiniz."
"Bu taraftarlara saygı meselesi. Yarış görmek istiyorlar, seyircilere, partnerlere , organizatörlere, sponsorlara ve yayıncılara karşı sorumluluğumuz var."
"İçinde yaşadığımız sporun büyüsü bu. Yaptıkları işten keyif alması gereken kahramanlara ihtiyacımız var."
"Eminim ki bunu yapmaktan keyif alıyorlar."
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