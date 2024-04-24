Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Domenicali: "Sürücüler bu kadar çok yarışa katılmak istemiyorsa, yarışmayabilir"

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'de yarışmaktan keyif almayan sürücülere "yarışmamalarını" söylüyor.

Ezel Tan
Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Shameem Fahath

Formula 1'de takvimdeki yarış sayısı 24 yarışı bulmuş durumda ve bunun gelecekte daha da artacağı tahmin ediliyor.

Yarış sayısı arttıkça sürücülerin de yapması gereken daha fazla iş oluyor ve kendilerine ayıracak vakitleri kalmıyor.

Bundan dolayı bazı sürücüler, takvim büyümeye devam ederse Formula 1'den ayrılmayı düşünebileceklerini söylediler.

Fakat F1'in CEO'su Stefano Domenicali, yarışmayı seven tüm pilotların  yarış sayısına takılmayacağı görüşünde.

Domenicali şöyle diyor: "Yarış sayısındaki artış hakkında konuşacak olursak, öncelikle sürücülerle iletişim halinde olduğumu belirtmeliyim."

"Eğer bir pilot olarak araç kullanmaktan hoşlanıyorsanız, bunu her gün yapabilirsiniz."

"Fakat Formula 1'de yarışmayı sevmiyorsanız, dışarıda kalabilirsiniz."

"Bu taraftarlara saygı meselesi. Yarış görmek istiyorlar, seyircilere, partnerlere , organizatörlere, sponsorlara ve yayıncılara karşı sorumluluğumuz var."

"İçinde yaşadığımız sporun büyüsü bu. Yaptıkları işten keyif alması gereken kahramanlara ihtiyacımız var."

"Eminim ki bunu yapmaktan keyif alıyorlar." 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vandoorne, F1'e dönüş hayalinden vazgeçmiş değil

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
F1 Komisyonu bugün toplanıyor

F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1
Çin GP
F1 Komisyonu bugün toplanıyor
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

World Superbike
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Formula 1
Çin GP
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Son Haberler

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

F1 Formula 1
Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

WEC WEC
Imola
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

MGP MotoGP
İspanya GP
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye